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Politique

محمد عبّو: تحميل النهضة مسؤولية الاغتيالات السياسية مغالطة وهذه الجهات التي نفّذت الاغتيالات

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - قال الرئيس المؤسس للتيار الديمقراطي محمد عبّو اليوم الاثنين 6 فيفري في حوار خص به صحيفة القدس العربي أن تحميل حركة النهضة مسؤولية الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد مغالطة حسب تعبيره.

وقال محمد عبّو أن " السلفية الجهادية" هي الطرف الذي نفّذ الاغتيالات السياسية في البلاد, مضيفا “ما زلت أؤكد منذ سنوات أنّ لدي شكوكا بوجود طرف ما أعتقد أنّه غير تونسي دفع هذه المجموعات لقيام بالاغتيالات وفقا لأجندة سياسية معينة أعتقد أنّها تتجاوز التفكير البسيط للكثير من السلفيين٬ وأدّعي أني أعرف كيف يفكر هؤلاء الأشخاص “السلفيون الجهاديون".

وتابع محمد عبّو " ليس لدي دليل ولكن يمكن أنّ يكون هناك اختراق من جهة ما لخلق الفتنة والفوضى في تونس٬ أما المنفذون فمعروفون وهم إما قتلوا أو موجودون في السجن".

ونفى محمد عبّو أن يكون الدعاة الدعاة الذين زاروا تونس زمن الترويكا مسؤولون عن الاغتيالات السياسية قائلا " عدد الدعاة الذين جاؤوا إلى تونس لا يتجاوز أربعة ولو فرضنا أنهم التقوا بشباب عددهم أربعة أو خمسة آلاف شخص أو حتى عشرة آلاف شخص٬ فموقع على الإنترنت فيه أحد هؤلاء أو الأخطر منهم يمكن أن يشاهده مئات الآلاف من الأشخاص٬ لذلك فتبسيط المسألة عبر القول إن الإرهاب مرتبط بهؤلاء الدعاة هو مغالطة".



Publié le:2017-02-06 13:36:41

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4 de 4 commentaires pour l'article 138011

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 06 Février 2017 à 14h 10m |           
السلفيون الجهاديون من صنع تونسي ذو سوابق عدلية …. جرائم من عدة أنواعها من القتل الى المخدرات والزنى ومساجدهم ملاهي تبيح الخمر

والفاهم يفهم

Libre  (France)  |Lundi 06 Février 2017 à 13h 59m |           
Les tueurs sont les traitres amis des voleurs de la corruption
adversaires de la liberté et de la democratie sous les ordres des services etrangers

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 06 Février 2017 à 13h 50m |           
أما المنفذون فمعروفون وهم إما قتلوا أو موجودون في السجن".......؟؟؟؟؟؟

معروفون ؟؟؟؟؟


MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 13h 48m |           
لو النهضة مسؤولة على الاغتيالات في 24 ساعة يظهر القاتل و يشهر به في كامل انحاء العالم



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