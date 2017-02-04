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Politique

على '' الجنوبية'' : احمد القديدي يكشف اسرار السياسة التونسية

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - يستضيف برنامج لقاء خاص على ''الجنوبية'' الساعة السابعة من مساء السبت السياسي و الأستاذ الجامعي وسفير تونس السابق في قطر أحمد القديدي.
وسيكشف القديدي عن اسرار السياسة التونسية :
- كيف كان وراء اوّل لقاء بين الشيخين السبسي و الغنوشي ..؟
- مزالي كان يلتقي سرّا بالغنوشي و قيادة الاتجاه الاسلامي ..؟
- فكرة الانقلاب على بورقيبة عام 1984 ..!!
من خطّط لها .!
- لماذا رفض الهادي البكوش عودة المعارضين بعد 7 نوفمبر 1987 ؟

- بورقيبة لم يكن يؤمن بحقوق المرأة ..!!!!
- ماذا فعل في عائلة الباي .. و كيف تنكّر لها !
- ماذا كانت تقول وسيلة عن بورقيبة و لماذا هربت الى السعودية و كيف ارسل بورقيبة مزالي و السبسي لإعادتها .؟
اسرار أخرى عن سعيدة ساسي و احمد بن صالح و المرزوقي و غيرهم .. يفصح عنها القديدي


يشار إلى ان الدبلوماسي السابق أحمد القديدي كان محسوبا على المعارضة زمن بن علي قبل تعيينه سفيرا في نهاية حكمه بمناسبة إعادة فتح السفارة التونسية في قطر بعد قرار إغلاقها كما عمل مستشارا سابقا لأمير قطر المتخلي حمد بن جاسم آل ثاني وتم تعيينه نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بعد الثورة التونسية.

Publié le:2017-02-04 14:02:52

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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