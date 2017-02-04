الياس القرقوري: جماعة النداء ما كفاهمش أصوات الميتين يحبوا على أصوات الأمنيين

وأضاف القرقوري " الامنيون والعسكريون مطالبون بالحياد حسب الدستور لذلك فان مشاركتهم مخالفته للدستور تماما.
وتابع القرقوري " للأسف جماعة نداء تونس "ما كفاهمش" أصوات الميتين يحبوا على أصوات الأمنيين مضيفا " قيادات أمنية وعسكرية عبرت عن رفضها للقانون لانها ستسبب مشاكل كبيرة في البلاد.
وقال الياس القرقوري " القانون سيؤدي الى عرقلة التجربة الديمقراطية التي مازالت " بالكوش" مضيفا " اذا ربطنا القانون بالتعيينات الاخيرة للعمد نفهم ان هنالك محاولة للتاثير على الانتخابات البلدية.
Publié le:2017-02-04 00:32:27
Par:langdevip (France )
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