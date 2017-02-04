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Médias

الياس القرقوري: جماعة النداء ما كفاهمش أصوات الميتين يحبوا على أصوات الأمنيين

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - انتقد الياس القرقوري مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبث في قناة الزيتونة قرار التصويت على قانون يسمح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية.

وأضاف القرقوري " الامنيون والعسكريون مطالبون بالحياد حسب الدستور لذلك فان مشاركتهم مخالفته للدستور تماما.
وتابع القرقوري " للأسف جماعة نداء تونس "ما كفاهمش" أصوات الميتين يحبوا على أصوات الأمنيين مضيفا " قيادات أمنية وعسكرية عبرت عن رفضها للقانون لانها ستسبب مشاكل كبيرة في البلاد.
وقال الياس القرقوري " القانون سيؤدي الى عرقلة التجربة الديمقراطية التي مازالت " بالكوش" مضيفا " اذا ربطنا القانون بالتعيينات الاخيرة للعمد نفهم ان هنالك محاولة للتاثير على الانتخابات البلدية.





Publié le:2017-02-04 00:32:27

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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