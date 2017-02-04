الياس القرقوري: جماعة النداء ما كفاهمش أصوات الميتين يحبوا على أصوات الأمنيين

Samedi 04 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 00:32:27

- انتقد الياس القرقوري مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبث في قناة الزيتونة قرار التصويت على قانون يسمح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية.وأضاف القرقوري " الامنيون والعسكريون مطالبون بالحياد حسب الدستور لذلك فان مشاركتهم مخالفته للدستور تماما.وتابع القرقوري " للأسف جماعة نداء تونس "ما كفاهمش" أصوات الميتين يحبوا على أصوات الأمنيين مضيفا " قيادات أمنية وعسكرية عبرت عن رفضها للقانون لانها ستسبب مشاكل كبيرة في البلاد.وقال الياس القرقوري " القانون سيؤدي الى عرقلة التجربة الديمقراطية التي مازالت " بالكوش" مضيفا " اذا ربطنا القانون بالتعيينات الاخيرة للعمد نفهم ان هنالك محاولة للتاثير على الانتخابات البلدية.