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Politique

منصف المرزوقي يرّد على وزير الخارجية السوري ويصفه بالرويبضة

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - اتهم وزير الخارجية السوري مؤخرا في تصريحات لوسائل الاعلام رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي بالوقوف وراء تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا.
وفي هذا الاطار رّد رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي على تصريحات وزير الخارجية السوري قائلا " شر البلية ما يضحك".
وقال منصف المرزوقي اليوم الجمعة 3 فيفري من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة".

وفي ما يلي ما كتب منصف المرزوقي:
المضحكات المبكيات
وزير خارجية السفاح يتهمني بأنني حرّضت الشباب التونسي على الذهاب لسوريا لقتل السوريين

أتصوّر بعض المساجين تحت التعذيب ليلا نهارا لشهادات كالتي برعت في تزييفها كل أنظمة الرعب
إنها حقا لمأساة دخل مأساة أعظم هي ما حدث لشعب من أنبل شعوب الأمة وهو اليوم شعب مدمّر ومشرّد ولدولة كنا نفاخر بها وهي اليوم أشلاء دولة تعيش تحت أقدام المحتلين والأسياد الأجانب
داخل هذه المأساة ما يضحك وفق مقولة شرّ البلية الخ

المتهم بإراقة دماء السوريين:
قيمة الحياة عبر روعة وتعقيد الأليات التي تحفظها. - طبيب سهر ليالي الحراسة لإنقاذ حياة أشخاص لا يعرفهم وتعلم عبر مدرسة الطب
-مؤمن مقتنع بأن قداسة الحياة آتية من كون كل كائن حي مخلوق يحمل بصمات الخالق ومن ثمة كل
على المخلوق اعتداء على الخالق
-حقوقي ناضل طيلة ثلاثين سنة ضدّ التعذيب وعقوبة الإعدام وكل انتهاك لكرامة الإنسان ومنع التعذيب عند توليه السلطة واستبدل عشرات عقوبات الإعدام بالمؤبد ولم يبعث بأحد إلى المشنقة
- صديق محب ّ للشعب السوري طالب كل أصدقاء سوريا سنة 20122 بعدم تسليح الثورة وتفادي التدخل الأجنبي ومنع خروج الشباب التونسي وتدخل لدى السلطات التركية للحد من دخول الشباب التونسي
-رجل دولة بادر صباح انتخابات سال فيها المال الفاسد بتهدئة مناصريه وسارع للاعتراف بنتائج كان أول من يعلم كيف تمت ، كل هذا خوفا من أن تسيل قطرة واحدة من دم تونسي لأن تونس كانت بالنسبة له ألف مرة أهمّ من قرطاج
صاحب التهمة : رجل ينتمي للعصابة التي مارست التعذيب على أوسع نطاق وكذلك الظلم والفساد والتي دمرت سوريا دولة وشعبا ...عصابة لا تعني لها حياة الملايين شيئا بجانب بقاءها في السلطة...عصابة سيذكر التاريخ شعارها الفظيع الذي سارت عليه إلى لحظة انتحارها: الأسد أو نحرق البلد
. إنه والله زمن الرويبضة وكم صدق الرسول الأعظم
سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة.


Publié le:2017-02-03 21:54:38

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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