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Journaux Politique زهير المغزّواي للقدس العربي:تسعى لوراثة السبسي Vendredi 03 Février 2017 بــاب نــات - قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزّواي اليوم الجمعة 3 فيفري في



وقال زهير المغزّاوي أن هناك شخصيات داخل جبهة الانقاذ تسعى الى منصب رئيس الجمهورية, مضيفا " هذه الطموحات في رئاسة الجمهورية ستكون عائقا أمام تقدم هاته الجبهة".



وتابع زهير المغزّاوي" موضوع التحالف مع جبهة الإنقاذ غير مطروح في الوقت الحالي، لأن هذه الجهة تشكلت على مقاس بعض الأشخاص الذين يطمحون لوراثة الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وداخل هذه الجبهة ثمة مكونات (شخصيات) تسعى لأن تكون هي الرئيس القادم، وهذه الرغبة ستعطل عمل هذه الجبهة وستكون عائقا أمام تقدمها".









Publié le:2017-02-03 21:30:37

- قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزّواي اليوم الجمعة 3 فيفري في حوار لصحيفة القدس العربي أن جبهة الانقاذ التي أعلنت مجموعة من الأحزاب تشكيلها تسعى الى وراثة الرئيس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.وقال زهير المغزّاوي أن هناك شخصيات داخل جبهة الانقاذ تسعى الى منصب رئيس الجمهورية, مضيفا " هذه الطموحات في رئاسة الجمهورية ستكون عائقا أمام تقدم هاته الجبهة".وتابع زهير المغزّاوي" موضوع التحالف مع جبهة الإنقاذ غير مطروح في الوقت الحالي، لأن هذه الجهة تشكلت على مقاس بعض الأشخاص الذين يطمحون لوراثة الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وداخل هذه الجبهة ثمة مكونات (شخصيات) تسعى لأن تكون هي الرئيس القادم، وهذه الرغبة ستعطل عمل هذه الجبهة وستكون عائقا أمام تقدمها".

rtt-90695eadb354247fd213e6f99e85d8f7-2017-02-03 21:30:37

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