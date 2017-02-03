Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

زهير المغزّواي للقدس العربي:تسعى لوراثة السبسي

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزّواي اليوم الجمعة 3 فيفري في حوار لصحيفة القدس العربي أن جبهة الانقاذ التي أعلنت مجموعة من الأحزاب تشكيلها تسعى الى وراثة الرئيس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال زهير المغزّاوي أن هناك شخصيات داخل جبهة الانقاذ تسعى الى منصب رئيس الجمهورية, مضيفا " هذه الطموحات في رئاسة الجمهورية ستكون عائقا أمام تقدم هاته الجبهة".

وتابع زهير المغزّاوي" موضوع التحالف مع جبهة الإنقاذ غير مطروح في الوقت الحالي، لأن هذه الجهة تشكلت على مقاس بعض الأشخاص الذين يطمحون لوراثة الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وداخل هذه الجبهة ثمة مكونات (شخصيات) تسعى لأن تكون هي الرئيس القادم، وهذه الرغبة ستعطل عمل هذه الجبهة وستكون عائقا أمام تقدمها".




Publié le:2017-02-03 21:30:37

rtt-90695eadb354247fd213e6f99e85d8f7-2017-02-03 21:30:37
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 137915

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2017 à 21h 51m |           
مختصر الحكاية أن السبسي قرب إليه مرزوق كما قرب بورقيبة المخلوع سابقا واكتشف السبسي بأن مرزوق يحمل نفس جينات المخلوع ويتحين الفرصة لانقضاض المفترس على الفريسة فألقاه خارج القصر .فقرر المفترس جمع كل المفترسات للاعداد لغزوة حاسمة على الفريسة .ويحكى أن فريسة اليوم كانت في دور المفترس بالأمس لكنها استأثرت بالغنيمة دون بقية المفترسات .بمعنى تصفية حسابات بين المفترسات .

Mandhouj  (France)  |Vendredi 03 Février 2017 à 21h 38m |           
جبهة ولدت ميتة و الأيام بيننا .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11954,2

  • (01/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46282 DT        1$ =2,28772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/02)   215,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137915 4120|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires