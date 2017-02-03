زهير المغزّواي للقدس العربي:تسعى لوراثة السبسي

وقال زهير المغزّاوي أن هناك شخصيات داخل جبهة الانقاذ تسعى الى منصب رئيس الجمهورية, مضيفا " هذه الطموحات في رئاسة الجمهورية ستكون عائقا أمام تقدم هاته الجبهة".
وتابع زهير المغزّاوي" موضوع التحالف مع جبهة الإنقاذ غير مطروح في الوقت الحالي، لأن هذه الجهة تشكلت على مقاس بعض الأشخاص الذين يطمحون لوراثة الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وداخل هذه الجبهة ثمة مكونات (شخصيات) تسعى لأن تكون هي الرئيس القادم، وهذه الرغبة ستعطل عمل هذه الجبهة وستكون عائقا أمام تقدمها".
Publié le:2017-02-03 21:30:37
Par:Guetteur (Tunisia )
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