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Journaux Politique الطاهر بن حسين: الغنوشي كرم الله وجهه يجي يقول صحة يقول سداف Vendredi 03 Février 2017 بــاب نــات - قال الناشط السياسي الطاهر بن حسين ان الإسلام السياسي تيار " فارغ" وبلا برامج" مضيفا " دافعت عن وجودهم في عهد بن علي لأني اعلم جيدا ان قوتهم في قمعهم".



وأضاف الطاهر بن حسين في تصريح لإذاعة " كاب اف ام" اليوم الجمعة" الطريقة الوحيدة لتقليص دور الإسلام السياسي في الحياة السياسية هو منحهم الحرية كاملة لفضحهم.



وتابع الطاهر بن حسين " أخبرت بن علي بضرورة منح الحرية للإسلاميين حتى يتم فضحهم لكنه رفض.

وقال الطاهر بن حسين " الغنوشي كرم الله وجهه "يجي يقول صحة يقول سداف" وحديثه عن الإسلام الغاضب دليل على ذلك.

من جانب اخر رفض الطاهر بن حسين منح الحرية لحزب التحرير قائلا بانهم يرفضون الدستور والدولة التونسية.









Publié le:2017-02-03 17:26:01

- قال الناشط السياسي الطاهر بن حسين ان الإسلام السياسي تيار " فارغ" وبلا برامج" مضيفا " دافعت عن وجودهم في عهد بن علي لأني اعلم جيدا ان قوتهم في قمعهم".وأضاف الطاهر بن حسين في تصريح لإذاعة " كاب اف ام" اليوم الجمعة" الطريقة الوحيدة لتقليص دور الإسلام السياسي في الحياة السياسية هو منحهم الحرية كاملة لفضحهم.وتابع الطاهر بن حسين " أخبرت بن علي بضرورة منح الحرية للإسلاميين حتى يتم فضحهم لكنه رفض.وقال الطاهر بن حسين " الغنوشي كرم الله وجهه "يجي يقول صحة يقول سداف" وحديثه عن الإسلام الغاضب دليل على ذلك.من جانب اخر رفض الطاهر بن حسين منح الحرية لحزب التحرير قائلا بانهم يرفضون الدستور والدولة التونسية.

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