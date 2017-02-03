وأضاف الطاهر بن حسين في تصريح لإذاعة " كاب اف ام" اليوم الجمعة" الطريقة الوحيدة لتقليص دور الإسلام السياسي في الحياة السياسية هو منحهم الحرية كاملة لفضحهم.
وتابع الطاهر بن حسين " أخبرت بن علي بضرورة منح الحرية للإسلاميين حتى يتم فضحهم لكنه رفض.
وقال الطاهر بن حسين " الغنوشي كرم الله وجهه "يجي يقول صحة يقول سداف" وحديثه عن الإسلام الغاضب دليل على ذلك.
من جانب اخر رفض الطاهر بن حسين منح الحرية لحزب التحرير قائلا بانهم يرفضون الدستور والدولة التونسية.
Publié le:2017-02-03 17:26:01
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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