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Politique

الطاهر بن حسين: الغنوشي كرم الله وجهه يجي يقول صحة يقول سداف

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - قال الناشط السياسي الطاهر بن حسين ان الإسلام السياسي تيار " فارغ" وبلا برامج" مضيفا " دافعت عن وجودهم في عهد بن علي لأني اعلم جيدا ان قوتهم في قمعهم".

وأضاف الطاهر بن حسين في تصريح لإذاعة " كاب اف ام" اليوم الجمعة" الطريقة الوحيدة لتقليص دور الإسلام السياسي في الحياة السياسية هو منحهم الحرية كاملة لفضحهم.

وتابع الطاهر بن حسين " أخبرت بن علي بضرورة منح الحرية للإسلاميين حتى يتم فضحهم لكنه رفض.
وقال الطاهر بن حسين " الغنوشي كرم الله وجهه "يجي يقول صحة يقول سداف" وحديثه عن الإسلام الغاضب دليل على ذلك.
من جانب اخر رفض الطاهر بن حسين منح الحرية لحزب التحرير قائلا بانهم يرفضون الدستور والدولة التونسية.




Publié le:2017-02-03 17:26:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 137895

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 03 Février 2017 à 17h 32m |           
في 2011 تحصلوا على 1400.000 صوت و في 2014 تحصلوا على 1000.000 صوت فقط كما تقول.

ونسيت إللّي النداء تقسم على 4 ؟ يعني بقيت النهضة هي الأولى.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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