فيصل التبيني: نحن في حاجة الى توريد مسؤوليين من الخارج بدل توريد الفلفل من ليبيا

وقال فيصل التبيني في تصريح للشارع المغاربي أن تونس في حاجة الى توريد مسؤوليين يفقهون في القطاع الفلاحي, محملا كل من اتحاد الفلاحين وحركة النهضة مسؤولية غلاء أسعار الفلفل.
واتهم فيصل التبيني كل من الاتّحاد التّونسي للفلاحة ووزير الصّناعة والتّجارة زياد العذاري بـ”الحفاظ على مصالح حركة النّهضة في وزارتي التّجارة والفلاحة على حساب الفلاّحين".
وتابع فيصل التبيني " على الحكومة توريد موظّفين من الخارج نظرا لكون العديد منهم لا يعمل أكثر من 4 دقائق في اليوم".
Publié le:2017-02-02 22:40:43
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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