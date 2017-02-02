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Politique

فيصل التبيني: نحن في حاجة الى توريد مسؤوليين من الخارج بدل توريد الفلفل من ليبيا

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - قال النائب ورئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني يوم الخميس 2 فيفري أن البلاد في حاجة الى توريد مسؤوليين من الخارج بدل توريد الفلفل من القطر الليبي.

وقال فيصل التبيني في تصريح للشارع المغاربي أن تونس في حاجة الى توريد مسؤوليين يفقهون في القطاع الفلاحي, محملا كل من اتحاد الفلاحين وحركة النهضة مسؤولية غلاء أسعار الفلفل.
واتهم فيصل التبيني كل من الاتّحاد التّونسي للفلاحة ووزير الصّناعة والتّجارة زياد العذاري بـ”الحفاظ على مصالح حركة النّهضة في وزارتي التّجارة والفلاحة على حساب الفلاّحين".
وتابع فيصل التبيني " على الحكومة توريد موظّفين من الخارج نظرا لكون العديد منهم لا يعمل أكثر من 4 دقائق في اليوم".



Publié le:2017-02-02 22:40:43

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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