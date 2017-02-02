مهدي بن غربية: زرعت شعر في رأسي باش نفرّح به زوجتي وابني موش للسياسة

Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 00:04:28

- قال وزير العلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إنه قام بزراعة شعر في رأسه من اجل زوجته وابنه, قائلا ''زرعت انه قام بعملية زراعة الشعر في تونس وبخبرات تونسية.