Publié le:2017-02-02 00:04:28
مهدي بن غربية: زرعت شعر في رأسي باش نفرّح به زوجتي وابني موش للسياسة
Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - قال وزير العلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إنه قام بزراعة شعر في رأسه من اجل زوجته وابنه, قائلا ''زرعت انه قام بعملية زراعة الشعر في تونس وبخبرات تونسية.
Publié le:2017-02-02 00:04:28
Publié le:2017-02-02 00:04:28
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|Tunisie
|Sénégal
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|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
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|-
|Maroc
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|-
|Egypte
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