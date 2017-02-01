زياد الهاني يدعو الى فتح تحقيق ضد المهدي جمعة ويتّهمه بالإعداد لانقلاب عن طريق استعمل جهاز تابع لوزارة الداخلية

Mercredi 01 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 23:15:53

- اتهم الاعلامي زياد الهاني يوم الاربعاء 1 فيفري رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة بالاعداد لانقلاب خلال مباشرته لمهامه يتمثل في الترشح لرئاسة الجمهورية.وقال زياد الهاني خلال استضافته في برنامج حواري على قناة نسمة أن مهدي جمعة لم يحترم التزامه الأخلاقي بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية وقام بجمع توقيعات 40 ألف مواطن من أجل تزكيته لمنصب لرئيس الجمهورية, مضيفا " مهدي جمعة استعمل أحد أجهزة وزارة الداخلية من أجل جمع التوقيعات".وتابع زياد الهاني " مهدي جمعة تراجع عن الترشح للرئاسة تحت الضغط ولابد من فتح تحقيق في الغرض".يذكر أن الأمين العام السابق للمنظمة الشغيلة حسين العباسي قد كشف أن مهدي جمعة كان يعد لانقلاب وكاد أن يجهض الحوار الوطني.