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Justice

سنة سجنا للرئيس السابق للملعب التونسي محمد الدرويش

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حكما غيابيا قضى بسجن الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل الاعمال محمد الدرويش مدة سنة مع إكساء الحكم بالنفاذ العاجل.

ويذكر ان الدرويش متهم بالاعتداء على عوني أمن ليلة رأس السنة صحبة عدد من أفراد عائلته وظل بحالة فرار بعد ان تم إدراجه بالتفتيش.

وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أفادت في وقت سابق أن رجل الأعمال محمد الدرويش إعتدى ليلة راس السنة بالعنف رفقة مجموعة من الأشخاص على الأمنيين.
و عبرت النقابة عن تنديدها لهذا النوع من الإعتداء مفيدة أن منظمات حقوق الإنسان تغييب عندما يكون الأمن ضحية و يمارس عليه العنف و جميع أنواع الضغوطات للتنازل على حقوقه .
و حملت النقابة سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في كل ما يحدث من عنف ممنهج ضد أعوان الأمن مهددة بالرد بقوة في حالة عدم التدخل لمحاسبة المتورطين في عملية الإعتداء .



Publié le:2017-02-01 11:24:47

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Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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