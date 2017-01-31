حسين العباسي: مهدي جمعة كان يتحيّن الفرصة من أجل الترشح للرئاسة وأنا من زكيته لمنصب رئيس الحكومة وندمت

Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 21:32:20

- انتقد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.و أكد العباسي، في تصريح له على قناة نسمة في برنامج "هات الصحيح"، أنه نادم على اختياره مهدي جمعة رئيسا للحكومة نظرا لزلاته التي اكتشفها لاحقا كمحاولة إجهاض الحوار الوطنيوأوضح العباسي أنّه في البداية وقع اختياره على جمعة نظرا لحياده، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن أهلا لتلك الثقة و "المباركة".وواصل النقابي انتقاده اللاذع لجمعة، مؤكدا أنّ اضطرّ لقطع سفره والعودة إلى تونس عندما بلغه خبر رغبة مهدي جمعة في الترشح للرئاسة، متابعا "جمعة كان يتحين في الفرص للترشح لرئاسة الجمهورية.