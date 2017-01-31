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Médias

سيف الدين مخلوف: منجي الرحوي من الناس الذين ينتظرون موقف حركة النهضة ليكونوا ضدّها

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - انتقد المحامي والناشط الحقوقي سيف الدين مخلوف اليوم الثلاثاء 31 جانفي التصويت لصالح قانون مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية.

وقال سيف الدين مخلوف خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الوطنية الأولى أن هذا القانون كارثة على تونس ومن صوتوا له سيندمون, مضيفا " يعني يمكن بش نلقاو غدوة البوليسية متع حافظ قائد السبسي ضد البوليسية متع محسن مرزوق".
وتابع سيف الدين مخلوف " المحكمة الدستورية ستسقط هذا القانون".

وهاجم سيف الدين مخلوف في سياق متصل النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي قائلا " منجي الرحوي معروف يستنى موقف حركة النهضة من جميع القوانين المقترحة ليقدّم موقف معارض لها".




Publié le:2017-01-31 21:22:37

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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