سيف الدين مخلوف: منجي الرحوي من الناس الذين ينتظرون موقف حركة النهضة ليكونوا ضدّها

وقال سيف الدين مخلوف خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الوطنية الأولى أن هذا القانون كارثة على تونس ومن صوتوا له سيندمون, مضيفا " يعني يمكن بش نلقاو غدوة البوليسية متع حافظ قائد السبسي ضد البوليسية متع محسن مرزوق".
وتابع سيف الدين مخلوف " المحكمة الدستورية ستسقط هذا القانون".
وهاجم سيف الدين مخلوف في سياق متصل النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي قائلا " منجي الرحوي معروف يستنى موقف حركة النهضة من جميع القوانين المقترحة ليقدّم موقف معارض لها".
Publié le:2017-01-31 21:22:37
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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