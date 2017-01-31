الرحوي لنور الدين البحيري: انت مريض بازدواجية الخطاب

Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 20:24:08

- هاجم النائب عن الجبهة الشعبية " المنجي الرحوي " رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري وذلك أثناء نقاش فصل متعلق بالسماح للقوات الحاملة للسلاح بالمشاركة في الانتخابات.وقال الرحوي في كلمته " البحيري هاجم زميلي في الجبهة الشعبية متهما اياه بالتضارب في التصريحات متابعا " رئيس كتلة النهضة هو مريض بازدواجية الخطاب السياسي وعليه ان يعالج منه.جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق عشية يوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بموافقة 139 نائبا واحتفاظ 22 آخرين ودون تسجيل أي اعتراض.ويشار إلى أن مناقشة مشروع هذا القانون بالمجلس توقفت لأكثر من 7 أشهر بسبب خلافات بين الأحزاب بخصوص فصول اعتبروها "خطيرة" مثل السماح للقوات الحاملة للسلاح (الجيش والأمن) والفصل الخاص بالعتبة والتي حددت بـ 3 بالمائة.وصادق النواب على الفصل السادس من القانون ذاته والمتعلق بمشاركة العسكريين والأمنيين ب144 صوتا موافقا ورفض 11 نائبا واحتفاظ 3 نواب فقط..