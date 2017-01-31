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Journaux Politique زهير المغزاوي : لم نرفض زيارة امير قطر الى تونس لذلك لا يجب رفض زيارة السيسي Mardi 31 Janvier 2017 بــاب نــات - قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحب به في تونس.

وأضاف زهير المغزاوي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء ان السيسي رئيس مصر التي نريدها قوية في العالم العربي.

وتابع زهير المغزاوي " رغم ان هنالك اختلافات واضحة مع عبد الفتاح السيسي كما كنا في خلاف واضح مع امير قطر لكننا في نفس الوقت نرفض منع اي قائد دولة من دخول البلاد.

واكد زهير المغزاوي انه تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الرافضين لمجيئ عبد الفتاح السيسي الى تونس.













Publié le:2017-01-31 17:43:51

- قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحب به في تونس.وأضاف زهير المغزاوي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء ان السيسي رئيس مصر التي نريدها قوية في العالم العربي.وتابع زهير المغزاوي " رغم ان هنالك اختلافات واضحة مع عبد الفتاح السيسي كما كنا في خلاف واضح مع امير قطر لكننا في نفس الوقت نرفض منع اي قائد دولة من دخول البلاد.واكد زهير المغزاوي انه تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الرافضين لمجيئ عبد الفتاح السيسي الى تونس.

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Incuore (Tunisia) | Mardi 31 Janvier 2017 à 18h 16m | Par