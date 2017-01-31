زهير المغزاوي : لم نرفض زيارة امير قطر الى تونس لذلك لا يجب رفض زيارة السيسي

وأضاف زهير المغزاوي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء ان السيسي رئيس مصر التي نريدها قوية في العالم العربي.
وتابع زهير المغزاوي " رغم ان هنالك اختلافات واضحة مع عبد الفتاح السيسي كما كنا في خلاف واضح مع امير قطر لكننا في نفس الوقت نرفض منع اي قائد دولة من دخول البلاد.
واكد زهير المغزاوي انه تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الرافضين لمجيئ عبد الفتاح السيسي الى تونس.
Publié le:2017-01-31 17:43:51
Par:Aboufyras Belhoula (Tunisia )
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