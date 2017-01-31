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Politique

زهير المغزاوي : لم نرفض زيارة امير قطر الى تونس لذلك لا يجب رفض زيارة السيسي

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحب به في تونس.
وأضاف زهير المغزاوي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء ان السيسي رئيس مصر التي نريدها قوية في العالم العربي.
وتابع زهير المغزاوي " رغم ان هنالك اختلافات واضحة مع عبد الفتاح السيسي كما كنا في خلاف واضح مع امير قطر لكننا في نفس الوقت نرفض منع اي قائد دولة من دخول البلاد.
واكد زهير المغزاوي انه تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الرافضين لمجيئ عبد الفتاح السيسي الى تونس.






Publié le:2017-01-31 17:43:51

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2 de 2 commentaires pour l'article 137712

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 18h 16m | Par           
هالبهيم اش مدخل هذا في هذا ؟ هل هناك قتل على المباشر في قطر؟ هل يقدم السبسي إعانات و مواقف مساندة لتونس مثل قطر؟

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 17h 52m | Par           
هذا من ارذل السياسين يقارن بين سفاح مصر و من دعم تونس و ثورتها



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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