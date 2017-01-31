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Journaux Politique النائب شفيق العيادي: وزير النقل مستهتر بأرواح الناس و عليه تقديم إستقالته Mardi 31 Janvier 2017 بــاب نــات - طالب النائب بمجلس الشعب شفيق العيادي خلال اشغال الجلسة العامة، اليوم الإثنين 31 جانفي 2017، وزير النقل بالاستقالة من منصبه بسبب "استهتاره بارواح الناس" حسب تعبيره، منتقدا الاطراف التي تدعمه بتعلة اشرافه على بعض الملفات حسب قوله.











Publié le:2017-01-31 13:21:01

- طالب النائب بمجلس الشعب شفيق العيادي خلال اشغال الجلسة العامة، اليوم الإثنين 31 جانفي 2017، وزير النقل بالاستقالة من منصبه بسبب "استهتاره بارواح الناس" حسب تعبيره، منتقدا الاطراف التي تدعمه بتعلة اشرافه على بعض الملفات حسب قوله.

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