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Politique

النائب شفيق العيادي: وزير النقل مستهتر بأرواح الناس و عليه تقديم إستقالته

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - طالب النائب بمجلس الشعب شفيق العيادي خلال اشغال الجلسة العامة، اليوم الإثنين 31 جانفي 2017، وزير النقل بالاستقالة من منصبه بسبب "استهتاره بارواح الناس" حسب تعبيره، منتقدا الاطراف التي تدعمه بتعلة اشرافه على بعض الملفات حسب قوله.





Publié le:2017-01-31 13:21:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 137695

Addel  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 13h 33m |           
صحيح الوزير هذا ما زعيم كان في التصاور
و ما عمل شيئ



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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