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Médias

بسيس: من يصعّدون ضد الغنوشي ينتظرون اللحظة التي يشير فيها إليهم ليزكيهم ويمنحهم السلطة

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الاعلامي برهان بسيس في حوار نشر في موقع صحيفة " الوطن" اليوم الثلاثاء ان الأطراف التي تنتقد رئيس حركة النهضة وتصعّد ضده تنتظر اللحظة التي يتسلمون منه السلطة.

وأضاف بسيس " التّصعيد الذي يقوم به البعض ضدّ الغنّوشي وضدّ من يشكره هو أنّه تصعيد منافق لأنّ جلّ هؤلاء يجلسون إليه وينتظرون اللحظة التي يشير فيها إليهم ليزكيهم ويمنحهم السلطة ليذهبوا إليه جريا إلى مونبليزير.
وحول موقفه من الإسلاميين قال بسيس " انه يرفض إقصائهم وجرهم الى المنافي والسجون والتهديد بصعود ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع بسيس " أن تختلف مع النهضة فهذا مشروع بل أحيانا واجب، ولكن أن تتمنّى لهم الرّجوع إلى السجون والمنافي وهم بشر ومواطنون تونسيّون مثلي فهذا ما أعتبره خطّا أحمر، وكفى ما ارتكبناه من أخطاء في السّابق من خلال تشريع تصفية الخصوم السياسيين عبر آلة السجن والنفي.
وحول نقض تعهده بعدم عودته الى المشهد الاعلامي قال بسيس " كنت أعتقد أن الساحة قد صفّت إرثا سياسيّا قديما بأكمله، وتحت هذا الضّغط قلت ذلك الكلام، لكن في ما بعد تبيّن لي أنّ هؤلاء الذين جاؤوا ليسوا أحسن منّا، فقد توقّعت في 2011 بعد ما ذهب ما سمّي بالعصابة التي خرّبت البلاد وحوّلتها إلى دمار أنّه ستأتي الملائكة للبناء ولكنها فشلت في البناء...



Publié le:2017-01-31 11:18:22

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1 de 1 commentaires pour l'article 137682

Zoulel  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 12h 32m |           
Avec mes réserves sur ton passé, je te respecte bcp si Borhan. tu sais pourquoi et bien parce que tu dis la vérité pendant que les autres (hypocrisie oblige) la camouflent. Reste dans la seine médiatique, on a encore besoin de journalistes comme toi rien que pour dévoiler les collègues corrompus et aveuglés par l'argent et la haine gratuite et viscérale des inslamistes.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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