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Politique

سفيان طوبال: تّم عزل 40 معتمد تابعين لحزب المؤتمر يعطلون العمل البلدي ومصالح المواطنين

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - قال رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس الشعب سفيان طوبال اليوم الاثنين 30 جانفي أن الانتقادات التي رافقت حركة المعتمدين منتظرة.

وقال سفيان طوبال خلال استضافته في برنامج استوديو شمس على اذاعة شمس أف أم أنه تّم عزل قرابة 40 معتمد تابعين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية, مشيرا الى أن هؤلاء المعتمدين المقالين والتابعين لحزب المؤتمر كانوا يعطلون المصالح والمرافق العامة للمواطنين.
وتابع سفيان طوبال " هناك معتمدين تّم تعيينهم منذ سنة 2013 وهم ينتمون الى أحزاب المعارضة ولا ننتظر منهم تسهيل العمل الحكومي".




Publié le:2017-01-30 15:06:24

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2 de 2 commentaires pour l'article 137646

Sarih  (Tunisia)  |Lundi 30 Janvier 2017 à 15h 27m |           
إذا لم تستحي قل ما شئت الناس تكي بالدموع و بصوط عال على إقالة معتمد بلدتهم وإنت تقول يعطلوا ألمصالح ؟؟؟؟؟ أهشم على روحك مصالح فئات معينة وقع تعطيلها نفهمك وذلك هو ما سرع بالإقالة ,وماا عن معتمد تم تعيينه و مستواه تاسعة اساسي؟؟؟؟؟؟؟؟ أترك لكم التعليق

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 30 Janvier 2017 à 15h 23m |           
لقد انكشف امر حزب نداء التجمع المنحل انه كارثة بأتم معنى الكلمة وعلى مستقبل تونس



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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