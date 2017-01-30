وقال سفيان طوبال خلال استضافته في برنامج استوديو شمس على اذاعة شمس أف أم أنه تّم عزل قرابة 40 معتمد تابعين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية, مشيرا الى أن هؤلاء المعتمدين المقالين والتابعين لحزب المؤتمر كانوا يعطلون المصالح والمرافق العامة للمواطنين.
وتابع سفيان طوبال " هناك معتمدين تّم تعيينهم منذ سنة 2013 وهم ينتمون الى أحزاب المعارضة ولا ننتظر منهم تسهيل العمل الحكومي".
Publié le:2017-01-30 15:06:24
Par:sarih (Tunisia )
Sur: سفيان طوبال: تّم عزل 40 معتمد تابعين لحزب المؤتمر يعطلون العمل البلدي ومصالح المواطنين