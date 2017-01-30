Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

الشارع المغاربي: معتمد قرقنة الجديد مُتّهم بالتحرش الجنسي والفساد المالي والإداري

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلنت رئاسة الحكومة الجمعة المنقضي 27 جانفي الجاري رسميا عن حركة في سلك المعتمدين والمعتمدين الأول شملت 114 مركزا منها معتمدية قرقنة التي نُصّب على رأسها شهاب بن علي.

وأكّدت مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي” أن بن علي تعلقت به تهم تحرّش جنسي وأنه تمت مقاضاته في الغرض، مشيرة إلى أن هذه التهم وُجّهت للمعتمد الجديد عندما كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير أين تعرضت بعض الموظفات لمضايقات وتحرش من قبل المعتمد المذكور.

وكشفت نفس المصادر أن شهاب بن علي تعلقت به أيضا شبهات فساد مالي وإداري.

وقالت نفس المصادر أن تعيين شهاب بن علي معتمدا على قرقنة أثار توترا في صفوف من تحرّش بهن ومن يعلمون فساده المالي والإداري الذين دعوا الى التحرك لإبطال هذا القرار.


وأكدت أنع تمّ طرد بن علي من القيروان عندما عُيّن مساعدا للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية.

يشار إلى أن التعيينات الأخيرة التي شملت سلك المعتمدين والمعتمدين الأول أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية حول تسميات قامت على أساس المحاصصة الحزبية ولم تستند الى معيار الكفاءة وإقالات لأسماء تتحلى بالمهنية وجديرة بالثقة، على حدّ توصيف عدد من السياسيين وشهادات أبناء جهات بعض المعتمدين المُقالين.

Publié le:2017-01-30 15:01:20

rtt-28fa10065a8481936a690e7347a66f4d-2017-01-30 15:01:20
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137645



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12261,2

  • (26/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47319 DT        1$ =2,30841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/01)   89,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137645 2466|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires