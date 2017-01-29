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Journaux Politique جدل حول المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد Dimanche 29 Janvier 2017 بــاب نــات - أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا حركة على مستوى المعتمدين شملت عديد الولايات.



وتداولت بعض وسائل الاعلام السير الذاتية للمعتمدين الجدد حيث أكدت على أن المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد لا يتعدى السنة التاسعة أساسي.

هذا وأصدر

وحمّل البيان نواب مجلس الشعب مسؤولية متابعة هذه المسألة.



من ناحية أخرى يزعم سليم غودي معتمد جربة ميدون الجديد أن مستواه التعليمي بكالوريا (دون الحصول عليها) وانه بصدد تلقي تكوين في الإعلامية.







Publié le:2017-01-29 21:20:10

- أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا حركة على مستوى المعتمدين شملت عديد الولايات.وتداولت بعض وسائل الاعلام السير الذاتية للمعتمدين الجدد حيث أكدت على أن المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد لا يتعدى السنة التاسعة أساسي.هذا وأصدر حزب حراك تونس الارادة اليوم الأحد 29 جانفي بيانا طالب فيه رئاسة الحكومة بنشر السيرة الذاتية لمعتمد جربة ميدون الجديد.وحمّل البيان نواب مجلس الشعب مسؤولية متابعة هذه المسألة.من ناحية أخرى يزعم سليم غودي معتمد جربة ميدون الجديد أن مستواه التعليمي بكالوريا (دون الحصول عليها) وانه بصدد تلقي تكوين في الإعلامية.

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