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Politique

جدل حول المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا حركة على مستوى المعتمدين شملت عديد الولايات.

وتداولت بعض وسائل الاعلام السير الذاتية للمعتمدين الجدد حيث أكدت على أن المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد لا يتعدى السنة التاسعة أساسي.
هذا وأصدر حزب حراك تونس الارادة اليوم الأحد 29 جانفي بيانا طالب فيه رئاسة الحكومة بنشر السيرة الذاتية لمعتمد جربة ميدون الجديد.
وحمّل البيان نواب مجلس الشعب مسؤولية متابعة هذه المسألة.

من ناحية أخرى يزعم سليم غودي معتمد جربة ميدون الجديد أن مستواه التعليمي بكالوريا (دون الحصول عليها) وانه بصدد تلقي تكوين في الإعلامية.



Publié le:2017-01-29 21:20:10

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6 de 6 commentaires pour l'article 137607

Hetler  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 23h 05m |           
شوف هاك الإكتشاف الكبير ...محسوب النواب الي كانو قبل مثل القصاص وغيروعندهم مستوى تعليمي.. وإلا حتى الموجودين تو عندكم السير الذاتية متاعهم وبكلهم يكورو في المجلس كيفما يحبو و شاخو على الشعب على كيفهم ....و الحرص الشديد من حراك تونس مأتاه الدكتور الحكيم العبقري و أبو العلوم المفكر النابغة إلي عندو دكتورا العالم في كل شيء ..وشاءت الأقدار أنو حكم البلاد وفي الأخير طلع ما يفهم شي......والله ثم برشة محاكم في بلادنا شادين فيها خريجي سجون شواش مع قضاة
و مساعدين وكلاء جمهورية والمتخرجين من الجامعات يخدمو في المرمة....مع كامل إحترامي لكل مرماجي...تحيا تونس

Karimyousef  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 22h 47m | Par           
Mais ce type me fait penser plus à un bandit qu'autre chose.

Med Maaloul  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 22h 11m |           
يلزمنا ناقفوا لتونس...
بآش ناقفولها؟
بتعيين معتمدين و مسؤولين من غير باك!

Fadhel Sammari  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 22h 02m | Par           
وابكى على بلدى ،آه يا تونس طاح قدرك

Nour Nour  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 21h 58m | Par           
هذه هي الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة بامتياز في عهد حكومة الوحدة الوطنية كل هذا ستة سنوات بعد ثورة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. إضحك إنها تونس.

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 21h 46m | Par           
و أصحاب الشهائد العليا جالسون بالمقاهي، لأن أكتافهم لا تتعدى نصف متر ، و الفاهم يفهم



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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