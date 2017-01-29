جدل حول المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد

وتداولت بعض وسائل الاعلام السير الذاتية للمعتمدين الجدد حيث أكدت على أن المستوى التعليمي لمعتمد جربة ميدون الجديد لا يتعدى السنة التاسعة أساسي.
هذا وأصدر حزب حراك تونس الارادة اليوم الأحد 29 جانفي بيانا طالب فيه رئاسة الحكومة بنشر السيرة الذاتية لمعتمد جربة ميدون الجديد.
وحمّل البيان نواب مجلس الشعب مسؤولية متابعة هذه المسألة.
من ناحية أخرى يزعم سليم غودي معتمد جربة ميدون الجديد أن مستواه التعليمي بكالوريا (دون الحصول عليها) وانه بصدد تلقي تكوين في الإعلامية.
Publié le:2017-01-29 21:20:10
Par:tuttifrutti (Singapore )
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