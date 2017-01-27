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Radio Babnet Tunisie  On Air: Sabah Fakhri - Wihyat Inayya  
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نابل : امرأة تتهجم لفظيا على أمنيين واتحاد نقابات قوات الأمن يستنكر

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - نشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بنابل مقطع فيديو لشابة في سيارتها تحت تأثير المشروبات الكحولية رافضة الامتثال لدورية أمنية.
وحسب المقطع فقد هاجمت هذه المواطنة قيادات الدولة بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون مشيرة بانها محمية.

وعبر الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بنابل في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، عن استيائه الشديد إزاء ما اعتبره التصرفات اللأخلاقية والممارسات التي يتعرض إليها أعوان الأمن
على خلفية حادثة تعرض دورية شرطة الاعتداء بفاحش القول والتهديد بالإيقاف والعزل من الوظيفة وسب الجلالة و التباهي بالجاه من قبل إمرأة وتوثيق ذلك بفيديو
واعتذر اتحاد نقابات الامن التونسي عن الكلام البذيئ الموجود بمقطع الفيديو مشيرا بانه لن يصمت على مثل هذه التجاوزات.



Publié le:2017-01-27 17:46:03

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3 de 3 commentaires pour l'article 137533

Nourelhouda Ezzahra  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 20h 14m |           
شبيك لبيك منير بن صالحة بن يديك اه ثم اه ثم اااااااااااااااه لك الله يا تونس

Langdevip  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 24m |           
مواطنة في حالة سكر

زعمة صحيح

!!

ما دام ثمة فيديو للاشهار لحكاية فيها

GooooooooooooooooooooooooooooooooL

بلاد لعجايب

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 12m |           

ضربني وبكي سبقني وإشكي

انقلبت الحقائق وأصبح المواطن المسكين الذي يموت تحت التعذيب والذي يدفع الرشوة تحت التهديد ويداهم بيته في الليل والذي كانت تغتصب زوجته وإبنته من قبل بعض الوحوش الأمنية أصبح هو الجلاد والأمني هو الضحية
متي يصبح عندنا أمن جمهوري وطني في خدمة الشعب وليس متسلط على الشعب كما الحال مع الجيش التونسي الذي نفتخر به والذي يحب الشعب ويحميه ويحبه الشعب ويسانده



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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