نابل : امرأة تتهجم لفظيا على أمنيين واتحاد نقابات قوات الأمن يستنكر

وحسب المقطع فقد هاجمت هذه المواطنة قيادات الدولة بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون مشيرة بانها محمية.
وعبر الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بنابل في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، عن استيائه الشديد إزاء ما اعتبره التصرفات اللأخلاقية والممارسات التي يتعرض إليها أعوان الأمن
على خلفية حادثة تعرض دورية شرطة الاعتداء بفاحش القول والتهديد بالإيقاف والعزل من الوظيفة وسب الجلالة و التباهي بالجاه من قبل إمرأة وتوثيق ذلك بفيديو
واعتذر اتحاد نقابات الامن التونسي عن الكلام البذيئ الموجود بمقطع الفيديو مشيرا بانه لن يصمت على مثل هذه التجاوزات.
Publié le:2017-01-27 17:46:03
Par:BenMoussa (Tunisia )
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