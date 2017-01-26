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Journaux Médias سمير الوافي للسبسي: لا أتصور ان الدولة التي تشتري ''ريسبتور مضروب'' ستبقى لها هيبة Jeudi 26 Janvier 2017 بــاب نــات - علق الإعلامي سمير الوافي على

وقال سمير الوافي " ان الأخطر من ملف " سيارة بورقيبة" هو التغطية على " ملف " "الريسبتور" المهرب".



وكتب الوافي ما يلي :

" السيد رئيس الجمهورية خرجت علينا بفيديو رئاسي لتكذب ما قلناه عن بيع سيارة بورقيبة...وكنت على حق في ذلك رغم أن الموضوع لا يستحق خروج الرئيس شخصيا لتكذيبنا وتحدينا...لكننا ما زلنا ننتظر فيديو ردك على فضيحة الريسبتور المضروب الذي شاهدت به مقابلة تونس ضد الجزائر...حيث لا يليق بك وأنت القدوة والمرجع والمثال أن تشجع التهريب وهو العدو الأول للاقتصاد...وتقدم لفائدته دعاية مجانية وتشاهد القنوات المشفرة بريسبتور مقرصن وذبذبات مسروقة رغم ال110 مليار التي على ذمتك كميزانية...خاصة وأنك من أكبر دعاة هيبة الدولة...ولا أتصور أن الدولة التي تشتري ريسبتور من سوق التهريب ستبقى لها هيبة...

لا تقل لي أنها هوامش وتفاهات...التهريب آفة الاقتصاد وكارثة الكوارث وعدو الدولة ونزيف الاقتصاد...وعندما نجد رئيس الجمهورية شخصيا يستفيد من التهريب ويشاهد ماتش مسروق فهذه حركة رمزية سلبية ورسالة لا تخدم هيبة الدولة المزعومة..."









Publié le:2017-01-26 13:19:04

- علق الإعلامي سمير الوافي على فيديو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في القصر وهو يتحدث عن سيارة الزعيم الحبيب بورقيبة بالقول " بانه كان يجدر به الحديث عن "الرسبتور" المهرب الذي استعمله لمشاهدة مباراة تونس والزمبابوي".وقال سمير الوافي " ان الأخطر من ملف " سيارة بورقيبة" هو التغطية على " ملف " "الريسبتور" المهرب"." السيد رئيس الجمهورية خرجت علينا بفيديو رئاسي لتكذب ما قلناه عن بيع سيارة بورقيبة...وكنت على حق في ذلك رغم أن الموضوع لا يستحق خروج الرئيس شخصيا لتكذيبنا وتحدينا...لكننا ما زلنا ننتظر فيديو ردك على فضيحة الريسبتور المضروب الذي شاهدت به مقابلة تونس ضد الجزائر...حيث لا يليق بك وأنت القدوة والمرجع والمثال أن تشجع التهريب وهو العدو الأول للاقتصاد...وتقدم لفائدته دعاية مجانية وتشاهد القنوات المشفرة بريسبتور مقرصن وذبذبات مسروقة رغم ال110 مليار التي على ذمتك كميزانية...خاصة وأنك من أكبر دعاة هيبة الدولة...ولا أتصور أن الدولة التي تشتري ريسبتور من سوق التهريب ستبقى لها هيبة...لا تقل لي أنها هوامش وتفاهات...التهريب آفة الاقتصاد وكارثة الكوارث وعدو الدولة ونزيف الاقتصاد...وعندما نجد رئيس الجمهورية شخصيا يستفيد من التهريب ويشاهد ماتش مسروق فهذه حركة رمزية سلبية ورسالة لا تخدم هيبة الدولة المزعومة..."

rtt-4c83dad879743f2a30b3c37019940462-2017-01-26 13:19:04

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MedTunisie (Tunisia) | Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 53m | Par