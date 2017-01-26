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Médias

سمير الوافي للسبسي: لا أتصور ان الدولة التي تشتري ''ريسبتور مضروب'' ستبقى لها هيبة

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - علق الإعلامي سمير الوافي على فيديو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في القصر وهو يتحدث عن سيارة الزعيم الحبيب بورقيبة بالقول " بانه كان يجدر به الحديث عن "الرسبتور" المهرب الذي استعمله لمشاهدة مباراة تونس والزمبابوي".
وقال سمير الوافي " ان الأخطر من ملف " سيارة بورقيبة" هو التغطية على " ملف " "الريسبتور" المهرب".

وكتب الوافي ما يلي :
" السيد رئيس الجمهورية خرجت علينا بفيديو رئاسي لتكذب ما قلناه عن بيع سيارة بورقيبة...وكنت على حق في ذلك رغم أن الموضوع لا يستحق خروج الرئيس شخصيا لتكذيبنا وتحدينا...لكننا ما زلنا ننتظر فيديو ردك على فضيحة الريسبتور المضروب الذي شاهدت به مقابلة تونس ضد الجزائر...حيث لا يليق بك وأنت القدوة والمرجع والمثال أن تشجع التهريب وهو العدو الأول للاقتصاد...وتقدم لفائدته دعاية مجانية وتشاهد القنوات المشفرة بريسبتور مقرصن وذبذبات مسروقة رغم ال110 مليار التي على ذمتك كميزانية...خاصة وأنك من أكبر دعاة هيبة الدولة...ولا أتصور أن الدولة التي تشتري ريسبتور من سوق التهريب ستبقى لها هيبة...
لا تقل لي أنها هوامش وتفاهات...التهريب آفة الاقتصاد وكارثة الكوارث وعدو الدولة ونزيف الاقتصاد...وعندما نجد رئيس الجمهورية شخصيا يستفيد من التهريب ويشاهد ماتش مسروق فهذه حركة رمزية سلبية ورسالة لا تخدم هيبة الدولة المزعومة..."




Publié le:2017-01-26 13:19:04

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5 de 5 commentaires pour l'article 137476

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 53m | Par           
كم هو ثمن هذا الريسبتور

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 15h 56m |           
كيف تجي تشوف سمير الوافي وقناة الحوار وبرامجهم الكل ماهمش سلعة صحيحة. بل سلعة مضروبة ومهرّبة. والفلّوس ما ينقب كان عين خوه. والسلعة المهرّبة تنقد في السلعة المهرّبة.

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 15h 51m |           
MOUSALIM
الوافي تمسك بالسلعة المهربة في القصر وتناسى بأن الرئيس متواجد بالقصر بفضل الأصوات المهربة من المقابر التي كانت منطلق حملته الانتخابية فالتهريب هو من يحكم البلاد .

Tayara79  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 14h 04m |           
سلام
تفاهات يا سمير
1- يبيعو فيه في كارفور
2- كنال تدافع على الجزيرة
3- عملة صعبة
4- أنقدو على رقادو في القصر و غيرو يخدم في بلاصتو
....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 13h 33m |           
الوافي تمسك بالسلعة المهربة في القصر وتناسى بأن الرئيس متواجد بالقصر بفضل الأصوات المهربة من المقابر التي كانت منطلق حملته الانتخابية فالتهريب هو من يحكم البلاد .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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