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Politique

سليم الرياحي: الباجي لا يمثل مستقبل تونس ولابد من انتخابات مبكّرة والخروج من حكم العائلة

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - طالب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي رئيس الجمهورية الى إجراء انتخابات مبكرة مشيرا بان الباجي لا يمثل مستقبل تونس ويجب أن نحضّر لمستقبل تونس" من خلال تنظيم انتخابات مبكرة.

وأضاف الرياحي في حوار بث عبر امواج راديو " ماد اف ام" يجب أن نخرج من حكم العائلة في البلاد لأن المشاكل التي يعيشها المجتمع التونسي هي نتيجة لمن يسيرون البلاد على حد تعبيره.
ودعا الرياحي الى ضرورة إعادة ترميم المشهد السياسي التونسي والانطلاق برؤية واضحة وشفافة للجميع.
وفي هذا الاطار قال سليم الرياحي "لا بد أن نضع البديل" عبر تنظيم انتخابات سريعة.




Publié le:2017-01-26 09:14:04

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6 de 6 commentaires pour l'article 137458

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 14h 54m |           
قلت حقا....كان هدفك من وراء ذلك ما كان........
ولكن انتبه.........فالقادم هو المرزوقي....أو الشاهد
وفي الحالتين وجب عليك التفكير في انتخابات أخرى سابقة لأوانها.....
الى أن ينعم الله على حليفك مرزوق بالرئاسة ..على نفقتك.......كما يفعل الشيطان الأكبر ترامبو

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 13h 55m |           
الشيئ الاكيد ان الباجي هو من المنظومة القديمة و يمثل الماضي وهوماكينة التجمع في جبة النداء و الطرابلسية الجدد ادواته

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 11h 24m |           
يصر على إجراء انتخابات مبكرة وهو يعلم أن النهضة ستكتسحها طولا وعرضا .والسؤال هل هو مندس ويعمل لصالح النهضة في الخفاء ؟

Sinbad  (Qatar)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 11h 07m |           
وأنت أيضا لا تمثل مستقبل تونس فأنت امتداد لمافيات الفساد التي تنهب البلاد منذ حكم بن علي إلي اليوم وأنت أيضا امتداد للعملاء والخونة لتونس لفائدة الامارات وفرانسا ومرزوق الذي يحرضك على قول هذا حين يحكم ستكون رأسك أول رأس يقطعها

Jaket  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 30m |           
وقتاش صار هذا الرياحي و ما هو رصيده في السياسة حتى يحكي فيها . يحساب بالفلوس يعمل إلي يحب ؟ لا يا رياحي مازلت صغير على الرئاسة . حتي تقد روحك في رئاسة الإفريقي .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 28m |           
سليم الرياحي: الباجي لا يمثل مستقبل تونس ولابد من انتخابات مبكّرة والخروج من حكم العائلة


و الخروج من حكم سليم الرياحي و محسن مرزوق أيضا ...

الاشكال هو أن الباجي سيدك ، رئيس منتخب ، أحببنا أم كرهنا ، و أنت بيدق دحلان و خلفان ، و محسن مرزوق مثلك و أكثر (بيدق ضارب 2 ).



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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