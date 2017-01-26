سليم الرياحي: الباجي لا يمثل مستقبل تونس ولابد من انتخابات مبكّرة والخروج من حكم العائلة

وأضاف الرياحي في حوار بث عبر امواج راديو " ماد اف ام" يجب أن نخرج من حكم العائلة في البلاد لأن المشاكل التي يعيشها المجتمع التونسي هي نتيجة لمن يسيرون البلاد على حد تعبيره.
ودعا الرياحي الى ضرورة إعادة ترميم المشهد السياسي التونسي والانطلاق برؤية واضحة وشفافة للجميع.
وفي هذا الاطار قال سليم الرياحي "لا بد أن نضع البديل" عبر تنظيم انتخابات سريعة.
Publié le:2017-01-26 09:14:04
Par:sinbad (Qatar )
Sur: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في قانون الانتخابات والنهضة تتمسك برفض مقترح الحكومة بشأن تصويت الأمنيين والعسكريين