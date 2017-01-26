Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Politique سليم الرياحي: الباجي لا يمثل مستقبل تونس ولابد من انتخابات مبكّرة والخروج من حكم العائلة Jeudi 26 Janvier 2017 بــاب نــات - طالب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي رئيس الجمهورية الى إجراء انتخابات مبكرة مشيرا بان الباجي لا يمثل مستقبل تونس ويجب أن نحضّر لمستقبل تونس" من خلال تنظيم انتخابات مبكرة.



وأضاف الرياحي في حوار بث عبر امواج راديو " ماد اف ام" يجب أن نخرج من حكم العائلة في البلاد لأن المشاكل التي يعيشها المجتمع التونسي هي نتيجة لمن يسيرون البلاد على حد تعبيره.

ودعا الرياحي الى ضرورة إعادة ترميم المشهد السياسي التونسي والانطلاق برؤية واضحة وشفافة للجميع.

وفي هذا الاطار قال سليم الرياحي "لا بد أن نضع البديل" عبر تنظيم انتخابات سريعة.









Publié le:2017-01-26 09:14:04

- طالب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي رئيس الجمهورية الى إجراء انتخابات مبكرة مشيرا بان الباجي لا يمثل مستقبل تونس ويجب أن نحضّر لمستقبل تونس" من خلال تنظيم انتخابات مبكرة.وأضاف الرياحي في حوار بث عبر امواج راديو " ماد اف ام" يجب أن نخرج من حكم العائلة في البلاد لأن المشاكل التي يعيشها المجتمع التونسي هي نتيجة لمن يسيرون البلاد على حد تعبيره.ودعا الرياحي الى ضرورة إعادة ترميم المشهد السياسي التونسي والانطلاق برؤية واضحة وشفافة للجميع.وفي هذا الاطار قال سليم الرياحي "لا بد أن نضع البديل" عبر تنظيم انتخابات سريعة.

rtt-6e32a8e921c9158efaf09fd2e882a0e1-2017-01-26 09:14:04

Tweeter









Matouchi (Tunisia) | Jeudi 26 Janvier 2017 à 14h 54m |