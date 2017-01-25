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Médias

صفحات الفايسبوك لحمة الهمامي: الكيلو فلفل ب3400 ولم نسمع لك صوتا

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - تشهد أسعار الفلفل هذه الأيام ارتفاعا مشطا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد ل 3400 مليم وهو أعلى معدل منذ سنوات.
واستغربت صفحات التواصل الاجتماعي عدم انتقاد غلاء الأسعار من قبل السياسيين خاصة الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الذي كان يندّد بوصول الفلفل الى سعر 2400 في عهد الترويكا في حين أنه يصمت في عهد الباجي قايد السبسي.

هذا وسخر بعض رواد الفايسبوك قائلين " الجبهة الشعبية قدّمت في وقت ما مشروع ميزانية دولة قائمة على انتاج الفلفل وتصديره", مضيفين " كان طبّقنا ميزانية الجبهة راهي جابت موارد مالية هامة للخزينة العامة".




Publié le:2017-01-25 21:57:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 137448

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 22h 21m |           
و متى قدم حمة الهمامي و من معه في الجبهة الشعبية و اليسار الاقصائي عموما حلولا و اقتراحات ملموسة تخرج بتونس مما أوقعتها فيه جبهتهم الرافضة لكل شيء و المثرثرة دائما ب" يجب أن ...و على الحكومة أن...و هذه الحكومة فاشلة..و...و..." هذه الجبهة بطمها و طميمها لا تعرف الا الرفض و الدعوة الى المسيرات و الاحتجاجات و الاضرابات في كل قطاع مدعية خدمة الشعب و الفقير و المهضوم الحق و تتكلم عندما يجب أن تصمت و بكلام مردود عليها و تصمت- كحالها اليوم - عندما
يكون الكلام و تقديم الحلول و المشاركة في الخروج من الأزمة من أوكد الأولويات ...الجبهة الشعبية و"زميمها "حمة و كل من معه يعيشون الوضع التونسي بالمقلوب و لا يعرفون الا النقد و وضع العصي( بالجمع ) في العجلات و المطالبة دون المساهمة بتقديم أي حل لأنهم في الحقيقة و الواقع ليس لديهم حلول و لا برامج و لا استراتيجية الا العرقلة و الرفض و خاصة مهاجمة النهضة في كل آن و حين و بموجب لذلك - و هو أندر من النادر- و بلا سبب في الغالبية العظمى من تدخلاتها
الاعلامية و الاذاعية و الصحفية



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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