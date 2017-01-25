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Journaux Médias صفحات الفايسبوك لحمة الهمامي: الكيلو فلفل ب3400 ولم نسمع لك صوتا Mercredi 25 Janvier 2017 بــاب نــات - تشهد أسعار الفلفل هذه الأيام ارتفاعا مشطا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد ل 3400 مليم وهو أعلى معدل منذ سنوات.

واستغربت صفحات التواصل الاجتماعي عدم انتقاد غلاء الأسعار من قبل السياسيين خاصة الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الذي كان يندّد بوصول الفلفل الى سعر 2400 في عهد الترويكا في حين أنه يصمت في عهد الباجي قايد السبسي.



هذا وسخر بعض رواد الفايسبوك قائلين " الجبهة الشعبية قدّمت في وقت ما مشروع ميزانية دولة قائمة على انتاج الفلفل وتصديره", مضيفين " كان طبّقنا ميزانية الجبهة راهي جابت موارد مالية هامة للخزينة العامة".









Publié le:2017-01-25 21:57:56

- تشهد أسعار الفلفل هذه الأيام ارتفاعا مشطا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد ل 3400 مليم وهو أعلى معدل منذ سنوات.واستغربت صفحات التواصل الاجتماعي عدم انتقاد غلاء الأسعار من قبل السياسيين خاصة الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الذي كان يندّد بوصول الفلفل الى سعر 2400 في عهد الترويكا في حين أنه يصمت في عهد الباجي قايد السبسي.هذا وسخر بعض رواد الفايسبوك قائلين " الجبهة الشعبية قدّمت في وقت ما مشروع ميزانية دولة قائمة على انتاج الفلفل وتصديره", مضيفين " كان طبّقنا ميزانية الجبهة راهي جابت موارد مالية هامة للخزينة العامة".

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Jamel Eddine Chakroun (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 22h 21m |