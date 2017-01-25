صفحات الفايسبوك لحمة الهمامي: الكيلو فلفل ب3400 ولم نسمع لك صوتا

واستغربت صفحات التواصل الاجتماعي عدم انتقاد غلاء الأسعار من قبل السياسيين خاصة الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الذي كان يندّد بوصول الفلفل الى سعر 2400 في عهد الترويكا في حين أنه يصمت في عهد الباجي قايد السبسي.
هذا وسخر بعض رواد الفايسبوك قائلين " الجبهة الشعبية قدّمت في وقت ما مشروع ميزانية دولة قائمة على انتاج الفلفل وتصديره", مضيفين " كان طبّقنا ميزانية الجبهة راهي جابت موارد مالية هامة للخزينة العامة".
Publié le:2017-01-25 21:57:56
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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