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Journaux Régions القيروان: حارس مدرسة يعتدي بالفاحشة على تلميذ الـ11 سنة Mercredi 25 Janvier 2017 بــاب نــات - تعرض تلميذ يبلغ من العمر 11 سنة ويدرس بالمدرسة الإبتدائية في معتمدية القيروان الجنوبية إلى الاعتداء بالفاحشة من طرف حارس المدرسة، وذلك حسب ما أكده عم الطفل في تصريح لاذاعة شمس أف أم.



وقال عم التلميذ إن حارس المدرسة أرغم ابن شقيقه على دخول إحدى القاعات الفارغة في المدرسة ومن ثم الاعتداء عليه بالفاحشة.



وأشار المتحدث إلى أن الطفل ووالديه في حالة نفسية سيئة.



من جهته أفاد مندوب حماية الطفولة في القيروان صبري بحيبح في تصريح لشمس أف أم، أنه تم سماع الطفل وأنه من المنتظر إحالته على الطب الشرعي مساء اليوم أو يوم الغد.









Publié le:2017-01-25 20:16:56



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Hassine Hamza (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 54m |