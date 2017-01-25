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Régions

القيروان: حارس مدرسة يعتدي بالفاحشة على تلميذ الـ11 سنة

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - تعرض تلميذ يبلغ من العمر 11 سنة ويدرس بالمدرسة الإبتدائية في معتمدية القيروان الجنوبية إلى الاعتداء بالفاحشة من طرف حارس المدرسة، وذلك حسب ما أكده عم الطفل في تصريح لاذاعة شمس أف أم.

وقال عم التلميذ إن حارس المدرسة أرغم ابن شقيقه على دخول إحدى القاعات الفارغة في المدرسة ومن ثم الاعتداء عليه بالفاحشة.

وأشار المتحدث إلى أن الطفل ووالديه في حالة نفسية سيئة.

من جهته أفاد مندوب حماية الطفولة في القيروان صبري بحيبح في تصريح لشمس أف أم، أنه تم سماع الطفل وأنه من المنتظر إحالته على الطب الشرعي مساء اليوم أو يوم الغد.




Publié le:2017-01-25 20:16:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 137444

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 54m |           
إذا ثبت اﻹعتداء ، يجب إعدام المعْتدي ولا فائدة من اﻷحكام بالحبس حتّى مدى الحياة
خاصة الحكم بالحبس مدى الحياة ﻷنه يثقل العبئ على المجتمع
ويبقي على اﻷمل في الحياة في نفس الجاني
ويقْضي على القوة الرادعة للعقوبة
ورُبَّما يشجِّع غيْره على اﻹتْيان بنفْس الفعْل الفاحش ،
ويبُثّ الخوْف في نُفوس اﻷوْلياء على أطْفالهم



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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