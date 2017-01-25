القيروان: حارس مدرسة يعتدي بالفاحشة على تلميذ الـ11 سنة

وقال عم التلميذ إن حارس المدرسة أرغم ابن شقيقه على دخول إحدى القاعات الفارغة في المدرسة ومن ثم الاعتداء عليه بالفاحشة.
وأشار المتحدث إلى أن الطفل ووالديه في حالة نفسية سيئة.
من جهته أفاد مندوب حماية الطفولة في القيروان صبري بحيبح في تصريح لشمس أف أم، أنه تم سماع الطفل وأنه من المنتظر إحالته على الطب الشرعي مساء اليوم أو يوم الغد.
Publié le:2017-01-25 20:16:56
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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