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Journaux Politique جوهر بن مبارك لجبهة الإنقاذ: ممن ستنقذونا فانتم رأس الأفعى Mercredi 25 Janvier 2017 بــاب نــات - هاجم الناشط السياسي جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ التي قرر عدد من السياسيين تأسيسها على غرار الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.



وانتقد جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ متهما إياها بانها رأس الأفعى في تونس وانها ستكون سببا في خرابها.

وكتب جوهر بن مبارك في صفحته ما يلي :

جبهة إنقاذ! من شكون تنقذونا فأنتم رأس الأفعى و أصل العلّة!؟؟

"جبهة الانقاض" متاع الرياحي و المرزوق و المؤلفة قلوبهم و غلمانهم المطهّرة العاملة في صناديق الدعاية تبشّركم بالخلاص القريب و قدوم ترامب المنقذ العظيم على حصانه الأبيض العظيم و تعدّكم لليوم المشهود! كلّ هذا و أنتم غافلون. فشكرا موصولا للساهرين على أنقاضنا.









Publié le:2017-01-25 19:23:59

- هاجم الناشط السياسي جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ التي قرر عدد من السياسيين تأسيسها على غرار الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.وانتقد جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ متهما إياها بانها رأس الأفعى في تونس وانها ستكون سببا في خرابها.جبهة إنقاذ! من شكون تنقذونا فأنتم رأس الأفعى و أصل العلّة!؟؟"جبهة الانقاض" متاع الرياحي و المرزوق و المؤلفة قلوبهم و غلمانهم المطهّرة العاملة في صناديق الدعاية تبشّركم بالخلاص القريب و قدوم ترامب المنقذ العظيم على حصانه الأبيض العظيم و تعدّكم لليوم المشهود! كلّ هذا و أنتم غافلون. فشكرا موصولا للساهرين على أنقاضنا.

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Hassine Hamza (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 21h 33m |