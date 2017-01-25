Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Baini Oo Bainak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

جوهر بن مبارك لجبهة الإنقاذ: ممن ستنقذونا فانتم رأس الأفعى

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - هاجم الناشط السياسي جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ التي قرر عدد من السياسيين تأسيسها على غرار الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.

وانتقد جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ متهما إياها بانها رأس الأفعى في تونس وانها ستكون سببا في خرابها.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته ما يلي :
جبهة إنقاذ! من شكون تنقذونا فأنتم رأس الأفعى و أصل العلّة!؟؟
"جبهة الانقاض" متاع الرياحي و المرزوق و المؤلفة قلوبهم و غلمانهم المطهّرة العاملة في صناديق الدعاية تبشّركم بالخلاص القريب و قدوم ترامب المنقذ العظيم على حصانه الأبيض العظيم و تعدّكم لليوم المشهود! كلّ هذا و أنتم غافلون. فشكرا موصولا للساهرين على أنقاضنا.




Publié le:2017-01-25 19:23:59

rtt-8cb4161651ad355d12062e7585e14129-2017-01-25 19:23:59
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 137435

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 21h 33m |           
الغربال السياسي والثقافي والنخبوي والفني واﻷخلاقي ...
يشتغل جيدا بعْد ثورة الكرامة والحرّية
ﻷنّ الحق يعْلو ولا يُعْلى عليه
...
الحمد لله على هذه النعمة التي كنا محرومين منها مدّة طويلة تفوق النصف قرن

Karimyousef  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 21h 28m | Par           
Il est courageux d'avoir identifié clairement l'origine du mal. La Tunisie a besoin de stabilité alors que des types comme marzoug et riahi ne font que comploter contre le pays pour des motifs personnels et égoïstes.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137435 20368|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires