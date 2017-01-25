جوهر بن مبارك لجبهة الإنقاذ: ممن ستنقذونا فانتم رأس الأفعى

وانتقد جوهر بن مبارك جبهة الإنقاذ متهما إياها بانها رأس الأفعى في تونس وانها ستكون سببا في خرابها.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته ما يلي :
جبهة إنقاذ! من شكون تنقذونا فأنتم رأس الأفعى و أصل العلّة!؟؟
"جبهة الانقاض" متاع الرياحي و المرزوق و المؤلفة قلوبهم و غلمانهم المطهّرة العاملة في صناديق الدعاية تبشّركم بالخلاص القريب و قدوم ترامب المنقذ العظيم على حصانه الأبيض العظيم و تعدّكم لليوم المشهود! كلّ هذا و أنتم غافلون. فشكرا موصولا للساهرين على أنقاضنا.
Publié le:2017-01-25 19:23:59
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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