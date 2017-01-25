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حسين العباسي غاضب من نواب اتحاد الشغل في مؤتمرهم الثالث والعشرين

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - نشرت قناة التاسعة فيديو يظهر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وهو في قمة الغضب وذلك خلال كواليس المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة.

ووجه حسين العباسي كلامه لنواب الاتحاد قائلا " عليكم الدخول إلى الاجتماع فورا والقيام بواجبكم النقابي.

جدير بالذكر ان قيادات اتحاد الشغل ستنتخب امينا عاما جديدا للاتحاد خلفا للعباسي في مؤتمرها الثالث والعشرين.





Publié le:2017-01-25 17:29:25

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3 de 3 commentaires pour l'article 137434

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 38m |           
MOUSALIM (Tunisia) |Mercredi 25 Janvier 2017 à 18h 37m |
قيم عام وأجواء دراسية لأيام الزمن الجميل للعباسي .الغريب أن اللقطة تذكرنا في أفلام رعاة البقر والسؤال كيف نجح هؤلاء في الاطاحة بالترويكا .غريبة .
::::::::::::::::::

تحية للأخ مسالم
...
أصبْتََ 100*100
وشكرًا لهذه النكتة المُصيبَة
زِدْنا منْها يامُسالم ، لا فُضَّ فوك...

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 35m |           
لم اتوقع يوما ان ينحدر مستوى الكاتب العام ونواب الاتحاد الى هذه الدرجة
فيا أسفي على الاتحاد عندما كان فيه رجالا واسودا واليوم فيه خرفانا وراعي ارعن وكما تكونوا يولى عليكم
فعلا مهزلة
تحية لمصور الفيديو وناشريه

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 18h 37m |           
قيم عام وأجواء دراسية لأيام الزمن الجميل للعباسي .الغريب أن اللقطة تذكرنا في أفلام رعاة البقر والسؤال كيف نجح هؤلاء في الاطاحة بالترويكا .غريبة .





Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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