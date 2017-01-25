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Journaux Médias حسين العباسي غاضب من نواب اتحاد الشغل في مؤتمرهم الثالث والعشرين Mercredi 25 Janvier 2017 بــاب نــات - نشرت قناة التاسعة فيديو يظهر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وهو في قمة الغضب وذلك خلال كواليس المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة.



ووجه حسين العباسي كلامه لنواب الاتحاد قائلا " عليكم الدخول إلى الاجتماع فورا والقيام بواجبكم النقابي.



جدير بالذكر ان قيادات اتحاد الشغل ستنتخب امينا عاما جديدا للاتحاد خلفا للعباسي في مؤتمرها الثالث والعشرين.











Publié le:2017-01-25 17:29:25

- نشرت قناة التاسعة فيديو يظهر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وهو في قمة الغضب وذلك خلال كواليس المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة.ووجه حسين العباسي كلامه لنواب الاتحاد قائلا " عليكم الدخول إلى الاجتماع فورا والقيام بواجبكم النقابي.جدير بالذكر ان قيادات اتحاد الشغل ستنتخب امينا عاما جديدا للاتحاد خلفا للعباسي في مؤتمرها الثالث والعشرين.

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Hassine Hamza (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 38m |