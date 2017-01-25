حسين العباسي غاضب من نواب اتحاد الشغل في مؤتمرهم الثالث والعشرين

ووجه حسين العباسي كلامه لنواب الاتحاد قائلا " عليكم الدخول إلى الاجتماع فورا والقيام بواجبكم النقابي.
جدير بالذكر ان قيادات اتحاد الشغل ستنتخب امينا عاما جديدا للاتحاد خلفا للعباسي في مؤتمرها الثالث والعشرين.
Publié le:2017-01-25 17:29:25
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Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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