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Politique

لطفي زيتون يكشف: لقاء مرتقب بين راشد الغنوشي والجنرال خليفة حفتر

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - كشف القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون اليوم الاربعاء 25 جانفي عن وجود لقاء مرتقب بين زعيم الحركة راشد الغنوشي والجنرال الليبي خليفة حفتر.

وقال لطفي زيتون خلال استضافته في برنامج حواري على راديو الديوان أنه لا يوجد الى حدّ الأن اتصالات رسمية بالجنرال خليفة حفتر, مشيرا الى أن تونس معنية بالملف الليبي ويجب أن تكون منفتحة على جميع الأطراف.

ويشار الى أن اللقاء المنتظر بين الغنوشي و الجنرال حفتر يأتي بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أين ناقش الطرفان الملف الليبي.





Publié le:2017-01-25 17:03:00

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4 de 4 commentaires pour l'article 137432

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 23h 17m |           
الانحتاء للعاصفة له نا يبرره لكن لقاء حفتر خط أحمر قد يكون فخ لتوريطه و تنظيم انتخابات بلدية امام مرمى مفتوح
كل شيء اذا بلغ الحد ينقلب الى الضد

Mezah  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 02m |           
يبدو أن الغنوشي مكلف بإبلاغ رسالة من الجزائر إلى حفتر.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 18h 54m |           
لو ينجح الغنوشي في حل المعضلة الليبية فمن غير المستبعد أن يفوز بجائزة نوبل للسلام .

Jjjcc  (Jamaica)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 17h 25m |           
Les Nahdaoui de base no comprennent plus rien à leurs leader, la porte est grande ouverte pour Marzuigui, qui lui aussi les décevra encore une autre fois, car ils n'ont jamais compris que la "religion" de Ghannouchi comme les "valeurs" de Marzougui, ne sont qu'un moyen de plus pour arriver au pouvoir. wa9tech bech tfi9ou.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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