لطفي زيتون يكشف: لقاء مرتقب بين راشد الغنوشي والجنرال خليفة حفتر

وقال لطفي زيتون خلال استضافته في برنامج حواري على راديو الديوان أنه لا يوجد الى حدّ الأن اتصالات رسمية بالجنرال خليفة حفتر, مشيرا الى أن تونس معنية بالملف الليبي ويجب أن تكون منفتحة على جميع الأطراف.
ويشار الى أن اللقاء المنتظر بين الغنوشي و الجنرال حفتر يأتي بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أين ناقش الطرفان الملف الليبي.
Publié le:2017-01-25 17:03:00
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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