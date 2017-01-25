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Journaux Politique لطفي زيتون يكشف: لقاء مرتقب بين راشد الغنوشي والجنرال خليفة حفتر Mercredi 25 Janvier 2017 بــاب نــات - كشف القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون اليوم الاربعاء 25 جانفي عن وجود لقاء مرتقب بين زعيم الحركة راشد الغنوشي والجنرال الليبي خليفة حفتر.



وقال لطفي زيتون خلال استضافته في برنامج حواري على راديو الديوان أنه لا يوجد الى حدّ الأن اتصالات رسمية بالجنرال خليفة حفتر, مشيرا الى أن تونس معنية بالملف الليبي ويجب أن تكون منفتحة على جميع الأطراف.



ويشار الى أن اللقاء المنتظر بين الغنوشي و الجنرال حفتر يأتي بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أين ناقش الطرفان الملف الليبي.











Publié le:2017-01-25 17:03:00

- كشف القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون اليوم الاربعاء 25 جانفي عن وجود لقاء مرتقب بين زعيم الحركة راشد الغنوشي والجنرال الليبي خليفة حفتر.وقال لطفي زيتون خلال استضافته في برنامج حواري على راديو الديوان أنه لا يوجد الى حدّ الأن اتصالات رسمية بالجنرال خليفة حفتر, مشيرا الى أن تونس معنية بالملف الليبي ويجب أن تكون منفتحة على جميع الأطراف.ويشار الى أن اللقاء المنتظر بين الغنوشي و الجنرال حفتر يأتي بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أين ناقش الطرفان الملف الليبي.

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