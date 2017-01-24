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Journaux Médias عائشة تستفز الفنانين التونسيين: أنا أخدم الفنان التونسي باستضافتهم في برنامجي Mardi 24 Janvier 2017 بــاب نــات - قالت مقدمة برنامج عائشة على قناة التاسعة يوم الثلاثاء 24 جانفي في حوار على اذاعة أي أف أم أنها بصدد خدمة الفنانين التونسيين من خلال استضافتهم في برنامجها رفقة فنانين مشاهير أمثال وائل جسار وغيره.



وقالت عائشة بنبرة تعالي " : كيف نستدعي فنان تونسي لبرنامجي كارو هو يخلّصني".

وتابعت عائشة " فخر للفنان التونسي أن يكون في حصة تلفزية الى جانب النجوم العرب".













Publié le:2017-01-24 22:06:44

- قالت مقدمة برنامج عائشة على قناة التاسعة يوم الثلاثاء 24 جانفي في حوار على اذاعة أي أف أم أنها بصدد خدمة الفنانين التونسيين من خلال استضافتهم في برنامجها رفقة فنانين مشاهير أمثال وائل جسار وغيره.وقالت عائشة بنبرة تعالي " : كيف نستدعي فنان تونسي لبرنامجي كارو هو يخلّصني".وتابعت عائشة " فخر للفنان التونسي أن يكون في حصة تلفزية الى جانب النجوم العرب".

rtt-3fbee2e7741191f0d80bf8e07cacfdb4-2017-01-24 22:06:44

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