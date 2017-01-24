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Médias

عائشة تستفز الفنانين التونسيين: أنا أخدم الفنان التونسي باستضافتهم في برنامجي

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - قالت مقدمة برنامج عائشة على قناة التاسعة يوم الثلاثاء 24 جانفي في حوار على اذاعة أي أف أم أنها بصدد خدمة الفنانين التونسيين من خلال استضافتهم في برنامجها رفقة فنانين مشاهير أمثال وائل جسار وغيره.

وقالت عائشة بنبرة تعالي " : كيف نستدعي فنان تونسي لبرنامجي كارو هو يخلّصني".
وتابعت عائشة " فخر للفنان التونسي أن يكون في حصة تلفزية الى جانب النجوم العرب".






Publié le:2017-01-24 22:06:44

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4 de 4 commentaires pour l'article 137393

HB Carthage Deux KH  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 08h 06m | Par           
عديمة الأخلاق والذوق والمهنية

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 02h 44m |           

وائل جسار عندو 14 مليون متابع
جورج وصوف المساند الرسمي للجزار بشار عندو ربما 140مليون متابع
عائشة تُقَيِّم "الفنانين " بعدد المتابعين
ولا يهمها إن كانوا يقدحون في الربيع التونسي ويُشوِّهون الثورة التونسية

لانستغرب إذا اﻷخت عائشة إستقبلت الصهيونية "كيم كارداشيان" التي عندها متابعين
أكثر من مجموع "الفنانين"العرب من مشرقهم إلى مغربهم

صدق من قال : الخُبْزة مُرَّة

Fati  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 22h 52m | Par           
Les stars tunisiennes ne doivent plus y assister s'ils ont une petite une petite dignité

Sly  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 22h 26m |           
ما أرزن ملايكتها



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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