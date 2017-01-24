رافع الطبيب: قناة الحدث الليبية تسعى الى جرّ تونس للاعتراف بخليفة حفتر واستقباله

Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات





Credits Cap FM





Publié le:2017-01-24 12:48:00

- قال الخبير في الشأن الليبي رافع الطبيب اليوم الثلاثاء 24 جانفي أن الفيديو الذي بثته قناة الحدث الليبية لمقتل زعيم تنظيم أنصار الشرعية أبو عياض لا أساس له من الصحة, مشيرا الى أن المعلومات التي يمتلكها تشير الى تواجد أبو عياض في جبل الحساونة وسط ليبيا.وقال رافع الطبيب في حوار على اذاعة كاب ف أم أن بث قناة الحدث الليبية للفيديو المنسوب لأبو عياض وفيديو الرهينتين التونسيتين سفيان الشورابي ونذير القطاري تسعى من خلال القوات المتمركزة في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر الى جرّ الجانب التونسي للتعامل معه واستقباله في تونس على غرار مصر والجزائر وموسكو.من ناحية أخرى هاجم عدد من السياسيين الليبيين المقربين من اللواء خليفة حفتر تونس معتبرين انها مصدر رئيسي للإرهاب في المنطقة.وقال احد النشطاء الليبيين في تعليقه على جثة ادعى انها لابي عياض " تونس تصدر الإرهاب الى ليبيا وهنالك عددا كبير من المقاتلين التونسيين في ليبيا وفي العراق وسوريا.وتحدث سياسي ليبي عن الهجمات التي نفذها تونسيون في عدد من الدول الأوروبية.وهاجم السياسي الليبي حركة النهضة وراشد الغنوشي متهما الحركة الإسلامية التونسية بمحاولة زعزعة امن ليبيا .