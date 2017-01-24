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Politique

رافع الطبيب: قناة الحدث الليبية تسعى الى جرّ تونس للاعتراف بخليفة حفتر واستقباله

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الخبير في الشأن الليبي رافع الطبيب اليوم الثلاثاء 24 جانفي أن الفيديو الذي بثته قناة الحدث الليبية لمقتل زعيم تنظيم أنصار الشرعية أبو عياض لا أساس له من الصحة, مشيرا الى أن المعلومات التي يمتلكها تشير الى تواجد أبو عياض في جبل الحساونة وسط ليبيا.


Credits Cap FM

وقال رافع الطبيب في حوار على اذاعة كاب ف أم أن بث قناة الحدث الليبية للفيديو المنسوب لأبو عياض وفيديو الرهينتين التونسيتين سفيان الشورابي ونذير القطاري تسعى من خلال القوات المتمركزة في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر الى جرّ الجانب التونسي للتعامل معه واستقباله في تونس على غرار مصر والجزائر وموسكو.

من ناحية أخرى هاجم عدد من السياسيين الليبيين المقربين من اللواء خليفة حفتر تونس معتبرين انها مصدر رئيسي للإرهاب في المنطقة.

وقال احد النشطاء الليبيين في تعليقه على جثة ادعى انها لابي عياض " تونس تصدر الإرهاب الى ليبيا وهنالك عددا كبير من المقاتلين التونسيين في ليبيا وفي العراق وسوريا.
وتحدث سياسي ليبي عن الهجمات التي نفذها تونسيون في عدد من الدول الأوروبية.
وهاجم السياسي الليبي حركة النهضة وراشد الغنوشي متهما الحركة الإسلامية التونسية بمحاولة زعزعة امن ليبيا .



Publié le:2017-01-24 12:48:00

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
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