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Journaux Politique ... منصف المرزوقي : صحيفة ''لومند'' تجاهلت تصويب مقالي Mardi 24 Janvier 2017 بــاب نــات - كتب الرئيس السابق منصف المرزوقي تدوينة قال فيها أن صحيفة لوموند تجاهلت مراسلة أراد منها

'' بعثت لجريدة

النص الحقيقي مرفق في صفحتي

طبعا الحملة أمر طبيعي في إطار '' أخلاقيات'' السياسة في بلادنا ''



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متابعة - جريدة لوموند صوبت المقال صباح الثلاثاء



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وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي نشر اليوم 23 جانفي 2017 مقالا في







Publié le:2017-01-24 09:33:51

- كتب الرئيس السابق منصف المرزوقي تدوينة قال فيها أن صحيفة لوموند تجاهلت مراسلة أراد منها تصويب مقال كان بعثه للجريدة في وقت سابق, وكتب المرزوقي التالي:'' بعثت لجريدة لوموند مقالة سقطت منها سهوا جملة تقول من حسن الحظ ان التونسيين لم يفجروا مركز التجارة العالمية في في احداث 11 سبتمبر فأصبحت الجملة تعني العكس وبعد ساعة واحدة بعثت التصويب لكن لوموند نشرت النص الأول وقد بعثت باحتجاج طالبا التصويبالنص الحقيقي مرفق في صفحتيطبعا الحملة أمر طبيعي في إطار '' أخلاقيات'' السياسة في بلادنا ''-----------------------------------------وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي نشر اليوم 23 جانفي 2017 مقالا في جريدة لومند الفرنسية طالب فيه الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بدعم تونس حتى تتمكن من انجاز الربيع العربي.

rtt-b9bf637b7cea67f508407de20d2c802c-2017-01-24 09:33:51

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