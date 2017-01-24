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Politique

... منصف المرزوقي : صحيفة ''لومند'' تجاهلت تصويب مقالي

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - كتب الرئيس السابق منصف المرزوقي تدوينة قال فيها أن صحيفة لوموند تجاهلت مراسلة أراد منها تصويب مقال كان بعثه للجريدة في وقت سابق, وكتب المرزوقي التالي:
'' بعثت لجريدة لوموند مقالة سقطت منها سهوا جملة تقول من حسن الحظ ان التونسيين لم يفجروا مركز التجارة العالمية في في احداث 11 سبتمبر فأصبحت الجملة تعني العكس وبعد ساعة واحدة بعثت التصويب لكن لوموند نشرت النص الأول وقد بعثت باحتجاج طالبا التصويب
النص الحقيقي مرفق في صفحتي
طبعا الحملة أمر طبيعي في إطار '' أخلاقيات'' السياسة في بلادنا ''

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متابعة - جريدة لوموند صوبت المقال صباح الثلاثاء

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وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي نشر اليوم 23 جانفي 2017 مقالا في جريدة لومند الفرنسية طالب فيه الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بدعم تونس حتى تتمكن من انجاز الربيع العربي.



Publié le:2017-01-24 09:33:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 137347

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 59m |           
أخلاقيـــــــــــــــــــــــــات'' السياسة في العالم يا سي منصف المرزوقي
أن تعتزل السياسة و تكتب مذكراتك في كتابك الأسود كفى ما قدمته وشكرا



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  20h : Togo - RD Congo
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
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