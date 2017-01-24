... منصف المرزوقي : صحيفة ''لومند'' تجاهلت تصويب مقالي

'' بعثت لجريدة لوموند مقالة سقطت منها سهوا جملة تقول من حسن الحظ ان التونسيين لم يفجروا مركز التجارة العالمية في في احداث 11 سبتمبر فأصبحت الجملة تعني العكس وبعد ساعة واحدة بعثت التصويب لكن لوموند نشرت النص الأول وقد بعثت باحتجاج طالبا التصويب
النص الحقيقي مرفق في صفحتي
طبعا الحملة أمر طبيعي في إطار '' أخلاقيات'' السياسة في بلادنا ''
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متابعة - جريدة لوموند صوبت المقال صباح الثلاثاء
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وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي نشر اليوم 23 جانفي 2017 مقالا في جريدة لومند الفرنسية طالب فيه الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بدعم تونس حتى تتمكن من انجاز الربيع العربي.
Publié le:2017-01-24 09:33:51
Par:MedTunisie (Tunisia )
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