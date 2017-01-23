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Politique

علي العريض لمحسن مرزوق: لن ينفعك التبرير, الأولى بك الاعتذار للنهضة

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - رفض القيادي في حركة النهضة علي العريض تبريرات الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق حول التفريق بين دماء التونسيين " بين اسود واحمر.
وقال العريض لصحيفة الشارع المغاربي اليوم الاثنين 21 جانفي " الامر لا يتعلق بسوء فهم فمحسن مرزوق قسم التونسيين بين من هم دمائهم حمراء ومن هم دمائهم سوداء وهذا تمييز عنصري.

وتابع العريض " كان أولى بمرزوق أن يعتذر على تصريحاته التي يتهجم فيها على النهضة تهجما تجاوز النقد السياسي وجانب لغة السياسية المعتادة بعد ان كان من بين الأطراف التي ساندت التوافق بين النهضة والنداء ... .
جدير بالذكر ان محسن مرزوق نفى تهجمه على النهضة مشيرا بان من قصدهم " بالدماء السوداء" هم الارهابيون .






Publié le:2017-01-23 12:55:22

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2 de 2 commentaires pour l'article 137313

Zoulel  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 14h 48m |           
يا محسن مرزوق لقد طفح كيلك واعمتك السياسة حتى فقدت كل الاخلاق ولم تعد تميز بين الملاءكة والشيطان الى درجة صار كل شيء متاحا عندك في سبيل وصولك الى الحكم ولن تصل ان شاء الله

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 13h 19m |           
الارهابيون كانوا مندسين في الاعتصام المحاذي للنافورة يراهم مرزوق حصريا بل ويرى الدماء التي تسري في عروقهم دون غيره .



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Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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