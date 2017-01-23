علي العريض لمحسن مرزوق: لن ينفعك التبرير, الأولى بك الاعتذار للنهضة

وقال العريض لصحيفة الشارع المغاربي اليوم الاثنين 21 جانفي " الامر لا يتعلق بسوء فهم فمحسن مرزوق قسم التونسيين بين من هم دمائهم حمراء ومن هم دمائهم سوداء وهذا تمييز عنصري.
وتابع العريض " كان أولى بمرزوق أن يعتذر على تصريحاته التي يتهجم فيها على النهضة تهجما تجاوز النقد السياسي وجانب لغة السياسية المعتادة بعد ان كان من بين الأطراف التي ساندت التوافق بين النهضة والنداء ... .
جدير بالذكر ان محسن مرزوق نفى تهجمه على النهضة مشيرا بان من قصدهم " بالدماء السوداء" هم الارهابيون .
Publié le:2017-01-23 12:55:22