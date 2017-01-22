المهدية : استقالة جماعية للمكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر

وتم تبرير هذه الاستقالة أساسا بما اعتبروه تفردا بالرأي وانقطاع التواصل مع قيادات الحزب وعدم وضوح الرؤية.
Publié le:2017-01-22 10:49:54
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|Groupe A
|Pts
|J
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|N
|P
|Diff
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
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|2
|0
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|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
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|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
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|Quarts de Finale
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Par:langdevip (France )
Sur: انطلاق أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل