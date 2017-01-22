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Partis

المهدية : استقالة جماعية للمكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن أعضاء مكتب الاتحاد الوطني الحر بالمهدية يوم السبت عن استقالة جماعية.
وتم تبرير هذه الاستقالة أساسا بما اعتبروه تفردا بالرأي وانقطاع التواصل مع قيادات الحزب وعدم وضوح الرؤية.




Publié le:2017-01-22 10:49:54

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2 de 2 commentaires pour l'article 137278

Mandhouj  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 39m |           
سليم الرياحي رجل أعمال ، يستثمر حيث لا تنتفع الدولة التونسية .. ليس له من السياسة في شيء ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 26m |           
ربي يكمل وربي يعمم ويتمم
ان شاء الله استفاقة للبقية



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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