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Journaux Partis المهدية : استقالة جماعية للمكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر Dimanche 22 Janvier 2017 بــاب نــات - أعلن أعضاء مكتب الاتحاد الوطني الحر بالمهدية يوم السبت عن استقالة جماعية.

وتم تبرير هذه الاستقالة أساسا بما اعتبروه تفردا بالرأي وانقطاع التواصل مع قيادات الحزب وعدم وضوح الرؤية.









Publié le:2017-01-22 10:49:54

- أعلن أعضاء مكتب الاتحاد الوطني الحر بالمهدية يوم السبت عن استقالة جماعية.وتم تبرير هذه الاستقالة أساسا بما اعتبروه تفردا بالرأي وانقطاع التواصل مع قيادات الحزب وعدم وضوح الرؤية.

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Mandhouj (France) | Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 39m |