راشد الغنوشي : من يشعر بالخطر إزاء سياسة ترامب هم الإرهابيون وليس المسلم الملتزم بدينه

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"وشدد، على أن مكافحة الإرهاب "تحتاج إلى جبهة وطنية موحدة" مؤكدا أن "حركة النهضة في مقدمة هذه الجبهة ولا ينبغي للتونسيين أن ينقسموا إزاء هذه القضية" وأوضح، في تصريح إعلامي، أن كل التونسيين "متفقون على إدانة الإرهاب ومقاومته بالوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية نظرا إلى أن الإرهاب "لم يضرب سياحة حزب معين ولا حضارة حزب بعينه بل طال تونس بأسرها وأضر بأمنها".
وتاتي زيارة الغنوشي الى المهدية وفق تصريحه في اطار أداء واجب العزاء في ضحايا غرق مركب الصيد "البركة" الذين قال عنهم "نحسبهم من الشهداء" مبينا أنه سيلتقي "باطارات حزبه بالجهة".
وقد اسفر غرق مركب صيد البركة الذي جد في ديسيمبر 2016 عن غرق 8 بحارة ونجاة بحار وحيد جمر
Publié le:2017-01-21 11:06:51
Par:weldtounes (Tunisia )
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