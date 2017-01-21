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Politique

راشد الغنوشي : من يشعر بالخطر إزاء سياسة ترامب هم الإرهابيون وليس المسلم الملتزم بدينه

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي،ان "الإسلام دين معترف به في الولايات المتحدة الامريكة ... ومن يشعر بالخطر إزاء سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب هم الإرهابيون وليس المسلم الملتزم بدينه والداعي إلى السلم" وبين في رده على سؤال حول تداعيات صعدود ترامب الى سدة الحكم على مصير الاحزاب ذات المرجعية الدينية خلال زيارته اداها اليوم السبت الى المهدية ان حفل تنصيب الرئيس الامريكي مساء امس الجمعة حضره ممثلو كل الاديان ولاحظ الغنوشي في تعليقه على الجدل بخصوص عودة الإرهابيين التونسيين إن "اختلاق خلافات وهمية وثانوية حول من يدافع عن الإرهاب ومن يكافحه تضعف من الجبهة الوطنية التي تجابه هذه الظاهرة".


Credits Jawhara FM

"وشدد، على أن مكافحة الإرهاب "تحتاج إلى جبهة وطنية موحدة" مؤكدا أن "حركة النهضة في مقدمة هذه الجبهة ولا ينبغي للتونسيين أن ينقسموا إزاء هذه القضية" وأوضح، في تصريح إعلامي، أن كل التونسيين "متفقون على إدانة الإرهاب ومقاومته بالوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية نظرا إلى أن الإرهاب "لم يضرب سياحة حزب معين ولا حضارة حزب بعينه بل طال تونس بأسرها وأضر بأمنها".
وتاتي زيارة الغنوشي الى المهدية وفق تصريحه في اطار أداء واجب العزاء في ضحايا غرق مركب الصيد "البركة" الذين قال عنهم "نحسبهم من الشهداء" مبينا أنه سيلتقي "باطارات حزبه بالجهة".
وقد اسفر غرق مركب صيد البركة الذي جد في ديسيمبر 2016 عن غرق 8 بحارة ونجاة بحار وحيد جمر



Publié le:2017-01-21 11:06:51

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8 de 8 commentaires pour l'article 137248

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 20h 44m |           
يقول عز من قائل:ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم. ان المتتبع للسياسة الامريكية نلاحظ ان الذين يدفعون الثمن هم المظلومون الابرياء والمعتدلين المتمسكين بدينهم وان هؤلاء الارهابيين والمتشددين هم صناعتهم لاستهداف الاسلام الحقيقي وكان دوما المحرار الذي يستعملونه لوضع الكل في سلة واحدة هو المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني فمن يدعم المقاومة الفلسطينية يصفونه بنعوتهم القبيحة مهما كان معتدلا. ودوما وقود حروبهم المسلمين وارض حروبهم
بلاد المسلمين. نسال المولى جل في علاه ان يجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم وان يكف ايديهم عنا فحسبنا الله ونعم الوكيل

MENZLY  (Canada)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 16h 42m |           
الشيخ يعدل البوصلة, يعيد وضع النقاط على الحروف و يعيد الجرذان إلى جحورها

Mah20  (Guadeloupe)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 16h 11m |           
C est en instrumentalisant l islam a l aide dune certaine de ses interprétations que nous sommes arrivés à ce résultat,mr ghannouchi et vous n êtes pas étranger à la manœuvre!par le truchement aussi des moyens financiers des pays du golf et notamment du Qatar que vous privilégiez...pour abrutir les masses musulmanes afin de les amener à perpétuer l anachronisme de leur pouvoir dont notre noble religion exècre l essence et le fondement;cette même
noble religion qui exhorte le musulman à la paix et à vivre avec son temps!

Langdevip  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 15h 52m |           
لا خوف عن المسلمين , مسلمين الدين الحنيف دين الله والرسول

آلمي و خوفي عن تجار الدين مثل الاخوان التكفريين مثل الاخوان المسلمين إلي خدموا امريكة

والامبريالية و بني صهيون لتخريب العراق و سوريا , من ابناء المرشد الاخواني إلي جند اولادنا

للمحرقة و البنات لجهاد النكاح ,

و دارت اعليهم الدنيا و إخلصوا الثمن انشاء الله , والعار على الاخوان الفاسدين إلي

اجرموا بحق العروبة و الاسلام الحقيقي اسلام محمد الرسول الاعظم

المرشد باع ظميرو للشيطان


Ouardi  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 15h 32m |           
La religion musulmane n'était pas représentée à l'investiture ! aucun turban double zéro d'ailleurs , ni de nouveaux prophètes ou experts en la matière .../ LES NOUVEAUX COMMENTATEURS EXPERTS TUNISIENS SE DONNENT BEAUCOUP DE MAL A S'OCTROYER UNE CERTAINE CREDIBILITE !!!!! MAIS QUAND ON EST UNE QUANTITE NEGLIGEABLE , Y'A TJRS DE QUOI AMUSER LA GALERIE.

Incuore  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 15h 12m | Par           
خاصة و انه لم يقل انه سينقل السفارة إلى القدس و هو مرجع يفهم كثيرا الملتزم بدينه فهو يضرب من ترك الصلاة و الحج و لم يلتزم بالصوم و الزكاة و هو في الأخير لن يحارب في بلاد العرب

Mandhouj  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 14m |           
هل حكومة الشاهد جادة في محاربة الفساد ؟
على المجتمع أن يتجند في الضغط على الحكومة أن تكون جادة في محاربة الفساد ، في بناء الدولة المدنية (إستكمال المسار الدستوري بكل جوانبه ).
ثم يجب أن نقتنع أنه بدون محاربة جادة للفساد ، بدون إستكمال المسار الدستوري ، ستبقى الدولة ضعيفة ؛ و بدون إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها الاقتصادية المالية ، و القضائية و القيمية عامة ، لا يمكن أن نوفر ظروف إستثمار داخلي (الرأس المال الوطني ) يكون فعلا جاد في حلحلة قضايا البطالة و في توفير موارد ذاتية جديدة للدولة .. هذا هو الطريق ، لتدعيم المسار الديمقراطي ، حتى تكون الديمقراطية حالة بناء و ليس هدم و تفرقة .. تونس
الدولة المدنية القوية ، تونس دولة حقوق الانسان ، تبنى بقوانا الذاتية . هذا هو الهم التونسي الحقيقي .

محاربة الفساد
إستكمال المسارات
هنا يجب أن نتوحد ، هنا يجب أن نعمل .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 11h 13m |           
لا خوف على المسلمين إلا من المسلمين .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Mali
  20h : Egypte - Ouganda
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Quarts de Finale
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