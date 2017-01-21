الغنوشي من دافوس: واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة

واعتمد الغنوشي على اللغة الانقليزية لإيصال كلمته قائلا " بان الحديث عن النمو و الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطيّة.
وقل الغنوشي "أن تونس ركزت خلال فترة انتقالها الديمقراطي على تكريس القواعد و المرتكزات القانونيّة للديمقراطيّة.
واكد رئيس النهضة أن الإرهاب خطر يهدد الجميع ويتجاوز للحدود وينبغي مواجهته بشكل جماعي كظاهرة عالميّة.
وأضاف الغنوشي"منابع الإرهاب ليست الإسلام بل الدكتاتوريّة و الفساد مشيرا بأنه لا مستقبل للتطرّف في تونس و أن الحل لمواجهته في المنطقة يكمن في الإسلام الديمقراطي و التنمية و أنه لا يمكن مقايضة الحريّة بالأمن لأنّها معادلة خاطئة.وختم الغنوشي قائلا ''واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة''.
Publié le:2017-01-21 00:06:36
Par:weldtounes (Tunisia )
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