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Politique

الغنوشي من دافوس: واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الخميس 19 جانفي 2016 في جلسة ضمن أشغال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت عنوان"التحدّيان المتلازمان في بناء الدولة: النموّ و الأمن".

واعتمد الغنوشي على اللغة الانقليزية لإيصال كلمته قائلا " بان الحديث عن النمو و الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطيّة.
وقل الغنوشي "أن تونس ركزت خلال فترة انتقالها الديمقراطي على تكريس القواعد و المرتكزات القانونيّة للديمقراطيّة.
واكد رئيس النهضة أن الإرهاب خطر يهدد الجميع ويتجاوز للحدود وينبغي مواجهته بشكل جماعي كظاهرة عالميّة.
وأضاف الغنوشي"منابع الإرهاب ليست الإسلام بل الدكتاتوريّة و الفساد مشيرا بأنه لا مستقبل للتطرّف في تونس و أن الحل لمواجهته في المنطقة يكمن في الإسلام الديمقراطي و التنمية و أنه لا يمكن مقايضة الحريّة بالأمن لأنّها معادلة خاطئة.وختم الغنوشي قائلا ''واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة''.







Publié le:2017-01-21 00:06:36

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8 de 8 commentaires pour l'article 137238

Nahed_ammar  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 19h 26m | Par           
Davos est réservé à une certaine classe d'intello et économistes que beaucoup dans ce forum ne peuvent pas comprendre, le pb de ce monsieur est qu'il des con-citoyens qui ne le méritent pas

Langdevip  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 16h 00m |           
اش يعمل هذا العميل في دافوس , إمثل من , تونس فعلا صبحت عبد الله قشة إلي إجي يركب

اشنية الصيفة إلي لخوانجي ماشي لدافوس , إمثل في دولة الموز

اخ هو منتخب من الصندوق , سفير , وزير

هذا مثل المرزوق بتيندة و يصبح يحكم في بلاد العميان

فيق يا شعب راهو هزك الماء


Mandhouj  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 33m |           
هل حكومة الشاهد جادة في محاربة الفساد ؟
على المجتمع أن يتجند في الضغط على الحكومة أن تكون جادة في محاربة الفساد ، في بناء الدولة المدنية (إستكمال المسار الدستوري بكل جوانبه: الهيئات الدستورية و المحكمة الدستورية ، تركيز نظام اللامركزية ، الانتخابات المحلية).
ثم يجب أن نقتنع أنه بدون محاربة جادة للفساد ، بدون إستكمال المسار الدستوري ، ستبقى الدولة ضعيفة ؛ و بدون إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها الاقتصادية المالية ، و القضائية و القيمية عامة ، لا يمكن أن نوفر ظروف إستثمار داخلي (الرأس المال الوطني ) يكون فعلا جاد في حلحلة قضايا البطالة و في توفير موارد ذاتية جديدة للدولة .. هذا هو الطريق ، لتدعيم المسار الديمقراطي ، حتى تكون الديمقراطية حالة بناء و ليس هدم و تفرقة .. تونس
الدولة المدنية القوية ، تونس دولة حقوق الانسان ، تبنى بقوانا الذاتية . هذا هو الهم التونسي الحقيقي .

محاربة الفساد .
إستكمال المسارات .
هنا يجب أن نتوحد ، هنا يجب أن نعمل .

لا ننسى القضاء على الأكواخ (موت البنت رانية ).
لا ننسى قضية سفيان و نذير.
لا ننسى تقوية أمننا و جيشنا، الارهاب يهددنا ، الإختراق يهددنا (الشهيد محمد الزواري).
لا ننسى الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات (كثير من الشرور تضربنا من هذا الباب).
لا ننسى الشفافية في صرف المالية العمومية.
لا ننسى نظافة المدن و القرى (السائح هو أعظم سفير ).
لا ننسى محاربة الفساد ، محاربة الارهاب، محاربة الإختراق الأمني ، محاربة التلوث : الرباعي القاتل.

Averreos  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 10h 55m |           
Bonjour,
pourquoi la Tunisie est representé par ce Monsieur
il a assez fais de mal pour la Tunisie
qu'il s'occupe du retour de ces enfants partis faire le jihad en Syrie et semer la mort

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 08h 09m |           
الأحزاب في تونس بدأت ناشطة على الصعيد الخارجي حيث نجد حمة وحسب كلام خالتي مباركة يحضر زيارته التاريخية لبشار والسيد مرزوق زار صقلية في مهمة غامضة غموض السيد نفسه أما الشيخ فهو في أكبر منتدى إقتصادي عالمي وتمنيت أن أحد شباب النهضة المتمرس باللغة الأنجليزية تولى إلقاء الكلمة

Chebbonatome  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 01h 58m |           
حمل وديع في عقر دار الصليبية
هل تجزو التقيّة مع الصليبيين
اسمعوا و عوا
الهدف الحقيقي و المتغافل عنه عمدا من الحرب العالمية الاولى هو تحطيم الخلافة الاسلامية
و ان كان غير ذلك من يخبرني بالنتيجة الاستراتيجية الهامة لهذه الحرب باستثناء القضاء على الخلافة . بدون محاولة
العالم تغيّر منذ تلك الحرب التي كانت نهاية لحروب صليبية دامت الف سنة
لقد نتج عن هذه الحرب الاستيلاء على سيادة الشعوب التي كانت تتبع الخلافة كغنيمة حرب انقذت تركيا ما استطاعت ان تنقذه بالمحافظة على سيادتها مقابل تخليها عن أراضي كانت "تحتلها" تركيا حسب زعم الصليبيين
إستفرد الصليبيون بالبلدان العربية دون ان تنازعها أيّ حكومة شرعيّة، فنصّبوا من يريدون لإدارة تلك البلدان بعد تقسيمها باتفاق سايكس و بيكو أشلاء مبعثرة تارة عبر الفرنسيين و عبر بريطانيا تارة أخرى و نفذت وعد بلفور.
الخطير انّ الشعوب العربية إغترّت باستقلالاتها عن الخلافة و لم تقدر على منع الغرب من التمكن من السيادة على أراضيها لانقسامها بسبب مواضيع هامشية نشرتها البروباغندا الصليبية مثل القومية العربية و المدنية و الحداثة و زرعت عملاء يدّعون حب الخير للعرب بشعارات واهية اطمأن لها الجهلة العرب و المغيّبون و الانتهازيون الذي كوّنوا طبقة من الإداريين لرعاية مصالح الصليبية في الإدارات العربية
في ظل هذه المتاهات الاديولوجية و المصلحة الذاتية و الأنانيّة تاهت الشعوب العربية و نسيّت مصيبتها الكبرى ضياع السياة و أمست تخوض في مواضيع هامشية زادت مجتمعاتها انقساما و تشتت
و اليوم نحن نعيش ما خُطط لنا من انقسام بعد نسيان مصيبتنا الحقيقية و هي الوحدة الاسلامية التي كانت صمام أمان امام التكتلات الدولية و الدور الذي كانت تقوم به فرنسا و بريطانيا تقوم به اليوم روسيا و الولايات المتحدة عبر كتائب مرتزقة بلاك ووتر و داعش
علينا ان نعلن صراحة عن استعبادنا من الصليبيين حتى نتمكن من خروجنا من هذا الاستعمار الخفيّ و نذكر به أبنائنا الذين أصبحوا لقمة سائغة امام البرامج الثقافية و التعليمية الصليبية المفروضة علينا مقابل قروض البنك الدولي جعلتهم يتبرؤون من عروبتهم و إسلامهم للنجاة من السمعة السيئة لصورة العربيّ المسلم التي تروّجها إمبراطوريات النشر و الاعلام الماسوصهيونيّة

Scorpio  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 01h 18m |           
@Amor2
C'est vrai que Ghannouchi ne parle pas parfaitement l'anglais mais son anglais rest correct pour un non native. Faut savoir qu'il est arrivé en angleterre à un âge très tardif et qu'il n'a pas forcément côtoyé des milieux anglophones la bas. L'apprentissage de la langue est beaucoup plus simple quand on est jeune et il devient de plus en plus difficile avec l'âge. Aussi, nous sommes plus royalistes que le roi. Les anglais trouveraient ca
normal voire bien qu'un étranger puisse s'exprimer ainsi dans leur langue et traiter un sujet politique dans la langue de Schaekespeare sans lire à partir de ses notes, alors que nous sommes plus exigeants entre nous. Moi je te défie qu'on a des tunisiens qui ne savent même pas parler l'arabe et je parle de ministres et d'universitaires...incapables de faire une phrase correcte dans leur langue maternelle..alors ghannouchi se tromper dans la
prononciation ou l'orthographe de l'anglais je trouve que c'est incomparable..d'autant plus que dans l'ensemble sa prestation n'est as catastrophique comme tu le prétends!

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 00h 28m |           
بالرغم من أني لاأعادي النهضة و لا أي توجه إسلامي...!!!لكن أقول...
لقد تقلب شكسبير في قبره عندما سمع لهجة الشيخ بالأنقليزية التي "كَبِّلها سعدها."...!!!!
الله يخرب بيتو لقد قضى 20 سنة في لندن!!! ولهجته الأنقليزية مثل اللاجئين الأفغان أو المافيا الروسية أعداء النطق السليم......



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Mali
  20h : Egypte - Ouganda
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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