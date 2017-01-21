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Journaux Politique الغنوشي من دافوس: واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة Samedi 21 Janvier 2017 بــاب نــات - شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الخميس 19 جانفي 2016 في جلسة ضمن أشغال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت عنوان"التحدّيان المتلازمان في بناء الدولة: النموّ و الأمن".



واعتمد الغنوشي على اللغة الانقليزية لإيصال كلمته قائلا " بان الحديث عن النمو و الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطيّة.

وقل الغنوشي "أن تونس ركزت خلال فترة انتقالها الديمقراطي على تكريس القواعد و المرتكزات القانونيّة للديمقراطيّة.

واكد رئيس النهضة أن الإرهاب خطر يهدد الجميع ويتجاوز للحدود وينبغي مواجهته بشكل جماعي كظاهرة عالميّة.

وأضاف الغنوشي"منابع الإرهاب ليست الإسلام بل الدكتاتوريّة و الفساد مشيرا بأنه لا مستقبل للتطرّف في تونس و أن الحل لمواجهته في المنطقة يكمن في الإسلام الديمقراطي و التنمية و أنه لا يمكن مقايضة الحريّة بالأمن لأنّها معادلة خاطئة.وختم الغنوشي قائلا ''واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة''.















Publié le:2017-01-21 00:06:36

- شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الخميس 19 جانفي 2016 في جلسة ضمن أشغال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت عنوان"التحدّيان المتلازمان في بناء الدولة: النموّ و الأمن".واعتمد الغنوشي على اللغة الانقليزية لإيصال كلمته قائلا " بان الحديث عن النمو و الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطيّة.وقل الغنوشي "أن تونس ركزت خلال فترة انتقالها الديمقراطي على تكريس القواعد و المرتكزات القانونيّة للديمقراطيّة.واكد رئيس النهضة أن الإرهاب خطر يهدد الجميع ويتجاوز للحدود وينبغي مواجهته بشكل جماعي كظاهرة عالميّة.وأضاف الغنوشي"منابع الإرهاب ليست الإسلام بل الدكتاتوريّة و الفساد مشيرا بأنه لا مستقبل للتطرّف في تونس و أن الحل لمواجهته في المنطقة يكمن في الإسلام الديمقراطي و التنمية و أنه لا يمكن مقايضة الحريّة بالأمن لأنّها معادلة خاطئة.وختم الغنوشي قائلا ''واثقون من أن تونس ستواصل تحقيق أهداف ثورتها الإستثنائيّة''.

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Nahed_ammar (France) | Samedi 21 Janvier 2017 à 19h 26m | Par