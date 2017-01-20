منصف المرزوقي يهاجم جبهة الانقاذ ويصفها بالأفعى التي وجب التصدّي لها

وقال منصف المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن من وصفه بساكن قصر قرطاج عاجز عن استلام أوراق اعتماد السفير السوري رغم أن ارجاع العلاقات مع سوريا أحد بنود حملته الانتخابية.
ووجه منصف المرزوقي اتهامه الى جبهة الانقاذ بعد رواج لقاء أحد قادتها مع سفير دولة أجنبية " عرفت بعدائها الشديد للثورة" اضافة الى ما وصفه ب " لقاء أشخاص مشبوهين بشخص معروف بأنه رجل اسرائيل الأول بالمنطقة".
وووصف منصف المرزوقي السياسة المعتمدة والتي لم تحافظ على سيادة البلاد بأنها " عودة الأفعى" ودعا الى العودة اليها بالنعال.
Publié le:2017-01-20 23:36:41
Par:weldtounes (Tunisia )
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