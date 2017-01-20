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Politique

منصف المرزوقي يهاجم جبهة الانقاذ ويصفها بالأفعى التي وجب التصدّي لها

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - هاجم رئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي يوم الجمعة 20 جانفي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي متهما اياه بالتفريط في استقلالية وسيادة القرار الوطني.

وقال منصف المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن من وصفه بساكن قصر قرطاج عاجز عن استلام أوراق اعتماد السفير السوري رغم أن ارجاع العلاقات مع سوريا أحد بنود حملته الانتخابية.

ووجه منصف المرزوقي اتهامه الى جبهة الانقاذ بعد رواج لقاء أحد قادتها مع سفير دولة أجنبية " عرفت بعدائها الشديد للثورة" اضافة الى ما وصفه ب " لقاء أشخاص مشبوهين بشخص معروف بأنه رجل اسرائيل الأول بالمنطقة".
وووصف منصف المرزوقي السياسة المعتمدة والتي لم تحافظ على سيادة البلاد بأنها " عودة الأفعى" ودعا الى العودة اليها بالنعال.




Publié le:2017-01-20 23:36:41

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5 de 5 commentaires pour l'article 137237

Ahmed Beyoub  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 18h 54m |           
يا عجب
رئيس مأتمر أصدقاء سوريا
من تعامل مع العدو ومهد لغزو سوري
من وضعنا فى موقع بيادق الغزات
يلوم على الحكومة على عدم التسرع فى إرجاع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا
الرجل خفيف ياسر وضعيف دبلوماسيا جدا
الصوف يباع بالرزانه
والدبلوماسية كل شئ سوى الهبله وكبر الجلغة

الدبلوماسية ليسة فى متناول هذه الشخص

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 10h 02m |           
@ Chebbonatome
لقد عبرتم بوضوح عن تمسكم بالاسلام والخلافة ونبذكم للصليبية والصهيونية
لكنكم من جهة اخرى اخترتم واستعملتم اسم اعارة ذو نبرة عبرية واضحة لا يمت للاسلام او العربية باي صلة لا من قريب ولا من بعيد
تناقض كبير ومحير

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 08h 42m |           
تحية صباحية إلى الجميع ونبدأ بتدوينة المرزوقي على موقعه والتي ركز على الرئيس المكبل بتعليمات المسؤول الكبير وجبهة مرزوق وما يشوبها من شبهات الإستعانة بأطراف أجنبية للسطو على السلطة أمثال دحلان الموسادي وسفارة خلفان .لكن الغريب لم يتطرق لمنبع مشكلة تونس وهي المسؤول الكبير والمقيم العام ولا يمكن له العودة للقصر بدون التطبيع معهما فالاشارات الضوئية بمفترق قرطاج تتحكم بها الصناديق ولوحة التحكم في باريس .

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 07h 56m |           
رجل اسرائيل بالمنطقة؟هل يقصد محسن مرزوق؟

Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 20 Janvier 2017 à 23h 59m |           
الهدف الحقيقي و المتغافل عنه عمدا من الحرب العالمية الاولى هو تحطيم الخلافة الاسلامية
و ان كان غير ذلك من يخبرني بالنتيجة الاستراتيجية الهامة لهذه الحرب باستثناء القضاء على الخلافة . بدون محاولة
العالم تغيّر منذ تلك الحرب التي كانت نهاية لحروب صليبية دامت الف سنة
لقد نتج عن هذه الحرب الاستيلاء على سيادة الشعوب التي كانت تتبع الخلافة كغنيمة حرب انقذت تركيا ما استطاعت ان تنقذه بالمحافظة على سيادتها مقابل تخليها عن أراضي كانت "تحتلها" تركيا حسب زعم الصليبيين
إستفرد الصليبيون بالبلدان العربية دون ان تنازعها أيّ حكومة شرعيّة، فنصّبوا من يريدون لإدارة تلك البلدان بعد تقسيمها باتفاق سايكس و بيكو أشلاء مبعثرة تارة عبر الفرنسيين و عبر بريطانيا تارة أخرى و نفذت وعد بلفور.
الخطير انّ الشعوب العربية إغترّت باستقلالاتها عن الخلافة و لم تقدر على منع الغرب من التمكن من السيادة على أراضيها لانقسامها بسبب مواضيع هامشية نشرتها البروباغندا الصليبية مثل القومية العربية و المدنية و الحداثة و زرعت عملاء يدّعون حب الخير للعرب بشعارات واهية اطمأن لها الجهلة العرب و المغيّبون و الانتهازيون الذي كوّنوا طبقة من الإداريين لرعاية مصالح الصليبية في الإدارات العربية
في ظل هذه المتاهات الاديولوجية و المصلحة الذاتية و الأنانيّة تاهت الشعوب العربية و نسيّت مصيبتها الكبرى ضياع السياة و أمست تخوض في مواضيع هامشية زادت مجتمعاتها انقساما و تشتت
و اليوم نحن نعيش ما خُطط لنا من انقسام بعد نسيان مصيبتنا الحقيقية و هي الوحدة الاسلامية التي كانت صمام أمان امام التكتلات الدولية و الدور الذي كانت تقوم به فرنسا و بريطانيا تقوم به اليوم روسيا و الولايات المتحدة عبر كتائب مرتزقة بلاك ووتر و داعش
علينا ان نعلن صراحة عن استعبادنا من الصليبيين حتى نتمكن من خروجنا من هذا الاستعمار الخفيّ و نذكر به أبنائنا الذين أصبحوا لقمة سائغة امام البرامج الثقافية و التعليمية الصليبية المفروضة علينا مقابل قروض البنك الدولي جعلتهم يتبرؤون من عروبتهم و إسلامهم للنجاة من السمعة السيئة لصورة العربيّ المسلم التي تروّجها إمبراطوريات النشر و الاعلام الماسوصهيونيّة



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Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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