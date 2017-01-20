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Médias

سمير الوافي يعلّق على صورة الرئيس وهو يشاهد مباراة المنتخب الوطني: السبسي يستعمل "Star Sat" مهرّب

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - علق الإعلامي سمير الوافي في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك على صورة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وهو يشاهد مقابلة المنتخب الوطني التونسي مع نظيره الجزائري.
وكشف سمير الوافي ان السبسي استعمل" جهاز لا قط " ريسيبتور"من النوع الذي يتم تهريبه مضيفا " اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا...فلا تلومن الصغار اذا رقصوا".

وكتب الوافي في صفحته ما يلي:
الكومينكسيون تتطلب ذكاء خارقا وحذرا دائما وانتباها لأدق التفاصيل...وفريق الاتصال في رئاسة الجمهورية سوق صورة معبرة وموفقة لرئيس الجمهورية وهو يشاهد الماتش...لكنه لم ينتبه للتفاصيل التي يمكن أن تفلت من ذكاء المشهد...ويلتقطها ذكاء المشاهد...
فقد ظهر في الصورة ما لم يعطه فريق الرئيس أي أهمية لكنه أصبح الأهم وصار كل المشهد...وهو تحديدا ذلك الريسبتور الصغير الاسود في هامش الصورة تحت التلفزة التي أمام الرئيس وضوئه أزرق...وهو جهاز قرصنة...من نوع star sat 2000 hd...ومصدره التهريب الذي دمر اقتصادنا الوطني ونريد مقاومته...فإذا برئيسنا أول من يستفيد منه في قصر الرئاسة...رغم أن ميزانيته أكثر من 100 مليار يعني لن يقلقه دفع إشتراك وشراء ريسبتور أصلي...واحترام القانون...!
لكنها عقلية تونسية لم تستثني الرئيس...الذي من المفروض أنه قدوة ومثال لشعبه...خاصة في احترام القانون بتفاصيله...

وبصراحة حتى السبادري النايك مشكوك في أصله وفصله...ويبدو أنه مقلد وليس أصلي...
واذا كان رب البيت بالطبل ضاربا...فلا تلومن الصغار اذا رقصوا...!



Publié le:2017-01-20 12:34:27

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Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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Mali 1 1 0 1 0 0
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