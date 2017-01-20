السجن 4 سنوات لماهر زيد على خلفية اختلاس اوراق مودعة بكتابة المحكمة

Vendredi 20 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 11:13:04

- أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما قضائيا قضى بسجن المدوّن ماهر زيد مدة 4 أعوام على خلفية اختلاس اوراق مودعة بكتابة المحكمة وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه في ما زاد عن ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه وابقاء المحجوز على ذمة المحكمة.