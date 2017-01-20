Publié le:2017-01-20 11:13:04
السجن 4 سنوات لماهر زيد على خلفية اختلاس اوراق مودعة بكتابة المحكمة
Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما قضائيا قضى بسجن المدوّن ماهر زيد مدة 4 أعوام على خلفية اختلاس اوراق مودعة بكتابة المحكمة وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه في ما زاد عن ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه وابقاء المحجوز على ذمة المحكمة.
Publié le:2017-01-20 11:13:04
Publié le:2017-01-20 11:13:04
rtt-b685a99bc37fc3461bff5d878f8a1fe2-2017-01-20 11:13:04
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