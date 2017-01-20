عمار عمروسية : لقاء حمة الهمامي ببشار الأسد ''ما فماش منو''

Vendredi 20 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 07:43:30

- قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" ان تصريح النائبة مباركة البراهمي حول لقاء مرتقب لوفد من الجبهة بقيادة حمة الهمامي بالرئيس السوري بشار الأسد "ليس في محله".وأضاف عمار عمروسية " لم نتناقش حول الموضوع داخل هياكل الجبهة الشعبية والى حد الان "هذا الموضوع ما فماش منو".وتابع عمار عمروسية" نحن طالبنا الحكومة التونسية بالتعامل مع الدولة السورية في ملف " الارهاب" ولكن هذا الامر لا يعني مساندة نظام استبدادي كالنظام السوري مضيفا " قرار الزيارة في طور الدرس.جدير بالذكر ان النائبة مباركة البراهمي قد أكدت نية الجبهة إرسال وفد يقوده حمة الهمامي للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.