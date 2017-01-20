عمار عمروسية : لقاء حمة الهمامي ببشار الأسد ''ما فماش منو''

وأضاف عمار عمروسية " لم نتناقش حول الموضوع داخل هياكل الجبهة الشعبية والى حد الان "هذا الموضوع ما فماش منو".
وتابع عمار عمروسية" نحن طالبنا الحكومة التونسية بالتعامل مع الدولة السورية في ملف " الارهاب" ولكن هذا الامر لا يعني مساندة نظام استبدادي كالنظام السوري مضيفا " قرار الزيارة في طور الدرس.
جدير بالذكر ان النائبة مباركة البراهمي قد أكدت نية الجبهة إرسال وفد يقوده حمة الهمامي للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.
Publié le:2017-01-20 07:43:30
Par:Ahmed Beyoub (France )
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