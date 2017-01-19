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Justice

والدة الطفل ربيع: منير بن صالحة باع قضية ابني بـ 17 مليون.. اطلع على أسرار الملف عندما كان لسان دفاع عن ربيع ثم استغلها لصالح المتهم

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - قضت المحكمة الابتدائية سنة 2015 بالاعدام شنقا حتى الموت في حق قتلة الطفل ربيع اصيل معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.

وقالت والدت الضحية أن المحامي منير بن صالحة قد باع قضية ابنها مقابل 17 ألف دينار, مضيفة " منير بن صالحة كان لسان دفاع ربيع وبعد اطلاعه على الملف انسحب من القضية وأصبح لسان دفاع المتهم".
وتابعت والدة الطفل الربيع " منير بن صالحة باع القضية ب17 ألف دينار تقاضاها من الجاني الجيلاني وقد رفعت به شكاية الى عمادة المحامين".
وأكدت والدة الطفل ربيع أنها تطالب بتنفيذ حكم الاعدام ضدّ القتلة.



أطوار القضية
في جانفي 2011 تم العثور على الطفل المفقود ربيع النفاتي جثة داخل كيس ملقى بضيعة فلاحية بمنطقة قربية من منزل بورقيبة و بعد أن خرب القتلة جسده بالطعنات وذلك بعد مرور أيام على اختفائه من أمام منزلهم بمنزل بورقيبة في ظروف غامضة.
وقد تم الكشف عن ملابسات هذه القضية على اثر اعلام سجين سابق يدعي عبد الستار /فيديو/, والد الطفل أن القتلة هما عمته وصديقها ،الصديق الذي كان في وقت سابق قد روى تفاصيل الحادثة لأحد السجناء /عبد الستار/ فترة مكوثه فى السجن قبل أن يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة.
وقد قامت الفرقة العدلية في منزل بورقيبة بإيقاف الطرفين وفتح تحقيق في الغرض وللاشارة فأن السبب الرئيسي لإرتكاب الجريمة يكمن أساسا في رفض والد ربيع تزويج أخته إلى هذا الأخير قبل أن يقوم بتسوية وضعيته العائلية باعتباره كان حينها متزوجا.

القاتل يتحدث على قناة حنبعل
وكان الجيلاني القاتل قد تحدث عن الطفل ربيع على تلفزيون حنبعل وأقسم بأعظم الايمان أنه لا يعلم مكان وجوده.




Publié le:2017-01-19 21:40:39

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1 de 1 commentaires pour l'article 137177

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Jeudi 19 Janvier 2017 à 21h 49m |           
المسمى بن صالحة ...لا يعدو ان يكون سمسار يبيع لمن يشتري ...قال ان الطرابلسية مظلومين ...و الشعب التونسي ظلمهم ...كائن خال من اشياء تسمى انسانية ...ضمير ....مهنية ...



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Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Groupe C
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Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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Mali 1 1 0 1 0 0
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