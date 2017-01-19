صورة اليوم: الباجي قايد السبسي اللاعب رقم 12 في مباراة تونس والجزائر‎

وقد اثارت الصورة موجة من التعليقات بسبب ارتداء رئيس الجمهورية لحذاء رياضي خلال مشاهدته المباراة.
وقال رواد الفايسبوك تعليقا على الصورة " الباجي قايد السبسي تمنى أن يتّم اقحامه في المباراة مكان أحمد العكايشي".
Publié le:2017-01-19 21:05:22
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Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
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