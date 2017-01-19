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Médias

صورة اليوم: الباجي قايد السبسي اللاعب رقم 12 في مباراة تونس والجزائر‎

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس 19 جانفي صورة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وهو بصدد متابعة مباراة المنتخب التونسي ضدّ المنتخب الجزائري لحساب الدور الأول من فعاليات كأس أمم افريقيا.
وقد اثارت الصورة موجة من التعليقات بسبب ارتداء رئيس الجمهورية لحذاء رياضي خلال مشاهدته المباراة.
وقال رواد الفايسبوك تعليقا على الصورة " الباجي قايد السبسي تمنى أن يتّم اقحامه في المباراة مكان أحمد العكايشي".







Publié le:2017-01-19 21:05:22

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Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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