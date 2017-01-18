محمّد بن سالم: أمثال محسن مرزوق يخشون من عودة الارهابيين كي لا يُفتضح تورّطهم المحتمل معهم

Mercredi 18 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 22:47:28

- قال القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم يوم الاربعاء 18 جانفي في تصريح للشارع المغاربي أن موقف حركة النهضة من عودة الارهابيين موقف لا لبس فيه اذ أنها مع عودتهم ومحاكمتهم وفقا لقانون الارهاب.وقال محمد بن سالم أن " أمثال محسن مرزوق يخشون من عودة الارهابيين كي لا يفتضح أمرهم وتورّطهم في علاقات محتملة مع الارهابيين", مضيفا " اعترافات أحد الارهابيين بأن بعض الاطراف ضغطت عليه للادعاء بأن النهضة هي من دعمته خير دليل على احتمال تورّط جزء كبير ممن يتشدقون بمحاربة الارهاب في علاقات مع الارهابيين".وفي علاقة بمطالبة محسن مرزوق لقيادات النهضة بتقديم اعتذار له عن تصريحات علي العريض, قال محمد بن سالم " دعوة محسن مرزوق كلام فضفاض".وتابع محمد بن سالم " ان لم يركز مرزوق مع النهضة مع من سيركز اذن".