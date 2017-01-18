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Journaux Politique محسن مرزوق لقيادات النهضة: ان لم تعتذروا منّي لن أجلس معكم في أي مناسبة Mercredi 18 Janvier 2017 بــاب نــات - قال الأمين العام لحركة مروع تونس محسن مرزوق اليوم الاربعاء 18 جانفي أنه مازال ينتظر من قيادات حركة النهضة الاعتذار منه بسبب تصريحات علي العريض التي وصفه فيها بالاستئصالي والعنصري.



وقال محسن مرزوق خلال استضافته في برنامج ميدي شو على الاذاعة موزاييك أنه في صورة عدم الاعتذار منه فانه لن يجلس مع حركة النهضة في أي مناسبة, مشيرا الى أن علي العريض حرّف تصريحاته التي كانت تستهدف الارهابيين وسوقها على أنها تستهدف التونسيين لتقسيمهم.

وتايع محسن مروق " أنا أنتظر اعتذار رسمي من حركة النهضة عن تصريحات علي العريض التي تهدف الى تشويهي".

جدير بالذكر أن علي العريض قد وصف محسن مرزوق بالعنصري والاستئصالي وذلك خلال استضافته في برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة الحوار التونسي.









Publié le:2017-01-18 18:40:49

- قال الأمين العام لحركة مروع تونس محسن مرزوق اليوم الاربعاء 18 جانفي أنه مازال ينتظر من قيادات حركة النهضة الاعتذار منه بسبب تصريحات علي العريض التي وصفه فيها بالاستئصالي والعنصري.وقال محسن مرزوق خلال استضافته في برنامج ميدي شو على الاذاعة موزاييك أنه في صورة عدم الاعتذار منه فانه لن يجلس مع حركة النهضة في أي مناسبة, مشيرا الى أن علي العريض حرّف تصريحاته التي كانت تستهدف الارهابيين وسوقها على أنها تستهدف التونسيين لتقسيمهم.وتايع محسن مروق " أنا أنتظر اعتذار رسمي من حركة النهضة عن تصريحات علي العريض التي تهدف الى تشويهي".جدير بالذكر أن علي العريض قد وصف محسن مرزوق بالعنصري والاستئصالي وذلك خلال استضافته في برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة الحوار التونسي.

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Moezz (Tunisia) | Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 57m |