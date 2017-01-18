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Politique

محسن مرزوق لقيادات النهضة: ان لم تعتذروا منّي لن أجلس معكم في أي مناسبة

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الأمين العام لحركة مروع تونس محسن مرزوق اليوم الاربعاء 18 جانفي أنه مازال ينتظر من قيادات حركة النهضة الاعتذار منه بسبب تصريحات علي العريض التي وصفه فيها بالاستئصالي والعنصري.

وقال محسن مرزوق خلال استضافته في برنامج ميدي شو على الاذاعة موزاييك أنه في صورة عدم الاعتذار منه فانه لن يجلس مع حركة النهضة في أي مناسبة, مشيرا الى أن علي العريض حرّف تصريحاته التي كانت تستهدف الارهابيين وسوقها على أنها تستهدف التونسيين لتقسيمهم.
وتايع محسن مروق " أنا أنتظر اعتذار رسمي من حركة النهضة عن تصريحات علي العريض التي تهدف الى تشويهي".
جدير بالذكر أن علي العريض قد وصف محسن مرزوق بالعنصري والاستئصالي وذلك خلال استضافته في برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة الحوار التونسي.




Publié le:2017-01-18 18:40:49

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1 de 1 commentaires pour l'article 137110

Moezz  (Tunisia)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 57m |           
باهي يا سيدي اسمعوا الفيديو هذا
محسن مرزوق يقول ان جماعة تمرد مش يجيو لتونس
ويقول اللي يحب تونس يجي لاعتصام الرحيل واللي ما يحبش يمشي للاعتصام لاخر متاع الجماعة اللي ما يحبش يسميهم وتجدون اشياء خرى
نعم محسن مرزوق استأصالي
https://youtu.be/bJetgjEVnQ0



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Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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