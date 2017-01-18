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Politique

سميرة الشواشي : يوسف الشاهد لم يتسائل عن مصادر أموال سليم الرياحي عندما كان يتقاضى أجرا من عنده

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - انتقدت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي في حوار لراديو كاب أف أم اليوم الاربعاء 18 جانفي التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عندها هاجم فيها بالتلميح رئيس الوطني الحر سليم الرياحي من خلال التساؤل عن مصادر أمواله.

وقالت سميرة الشواشي " لماذا لم يتساءل عن مصادر أموال سليم الرياحي حين كان يتقاضى أجر من عنده سنة 2012 و2013 ".
وأضافت سميرة الشواشي ان يوسف الشاهد تقاضى اموالا من سليم الرياحي عندها شارك ضمن مركز للدراسات الاستراتيجية لمشروع ماكتاريس.
وتابعت الناطقة الرسمية للوطني الحر " الشاهد تحدث عن مصادر أموال الرياحي الا بعد ان اختلف معه في التوجهات و أصبح في المعارضة ".







Publié le:2017-01-18 18:22:34

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