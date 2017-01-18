الكاف: إحتجاجات إثر تصريحات النائب عن الجهة منجي الحرباوي

وكان النائب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي و في نقطة خلافية مع نائب ولاية جندوبة منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية صرح " ليس لي مشاريع معطلة في ولاية الكاف".
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واعتبر المحتجون تصريحات النائب مغالطة، حيث قالت الناشطة في المجتمع المدني في الكاف مريم اللغماني في تصريح لشمس آف آم إن النائب صرح بان المشاريع في طور التقدم بالجهة، مستدركة بالقول في حين إنه ومن 2011 تقريبا 0 مشروع وحتى المصانع المتواجدة بالجهة يتم إقناعها كي لا تغلق أبوابها، لافتة النظر إلى النقائص في قطاع الصحة وعدة مجالات أخرى.
وفي رده على ذلك اعتبر النائب منجي الحرباوي في تصريح لشمس آف آم، صباح اليوم الأربعاء، ان الإحتجاجات مسيسة وفيها مغالطات وتحريف لتصريحاته.
Publié le:2017-01-18 11:00:44
Par:laabed (Tunisia )
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