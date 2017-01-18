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Médias

مواطن متشرد ينام في العراء وتحت الثلوج

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - على إثر تداول مواقع التواصل الإجتماعي صور و فيديو لشخص أصيل معتمدية تالة ينام في العراء، أفاد معتمد الجهة جوهر الشعباني أنه تحول على عين المكان حيث تكفل بإيوائه بالمستشفى المحلي بتالة لكن هذا الأخير فر من المستشفى نظرا لإصابته بمرض نفسي.

من جهة أخرى اكد المعتمد جوهر الشعباني لاذاعة قصرين أف أم انهم بصدد العمل على جميع الحالات الاجتماعية المستعصية، في حين كلف الوالي الجهة حسن الخديمي لجنة خاصة تعمل على مدار الساعة للتدخل عند الضرورة .







Publié le:2017-01-18 07:55:39

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Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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