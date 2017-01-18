مواطن متشرد ينام في العراء وتحت الثلوج

من جهة أخرى اكد المعتمد جوهر الشعباني لاذاعة قصرين أف أم انهم بصدد العمل على جميع الحالات الاجتماعية المستعصية، في حين كلف الوالي الجهة حسن الخديمي لجنة خاصة تعمل على مدار الساعة للتدخل عند الضرورة .
Publié le:2017-01-18 07:55:39
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Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
Sur: منجي الرحوي للتونسيين: ''راكم غالطّّّّين'' كيف انتخبتم أغلبية فاشلة