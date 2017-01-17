شاب فرنسي يصفع رئيس الوزراء السابق مانويل فالس

هذا وتهجم الشاب على رئيس الوزراء وأقدم على صفعه أمام عدد من الحاضرين.
يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد اثار جدلا مؤخرا في تونس بعد أن صرّح أنه يتّم اجبار التونسيات على ارتداء الحجاب.
Publié le:2017-01-17 23:07:17
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Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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