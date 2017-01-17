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Médias

شاب فرنسي يصفع رئيس الوزراء السابق مانويل فالس

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - بثت وسائل اعلام فرنسية شريط فيديو يظهر تعرض رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية مانويل فالس للصفع من قبل أحد الشباب.

هذا وتهجم الشاب على رئيس الوزراء وأقدم على صفعه أمام عدد من الحاضرين.
يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد اثار جدلا مؤخرا في تونس بعد أن صرّح أنه يتّم اجبار التونسيات على ارتداء الحجاب.





Publié le:2017-01-17 23:07:17

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RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
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