شاب فرنسي يصفع رئيس الوزراء السابق مانويل فالس

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 23:07:17

- بثت وسائل اعلام فرنسية شريط فيديو يظهر تعرض رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية مانويل فالس للصفع من قبل أحد الشباب.هذا وتهجم الشاب على رئيس الوزراء وأقدم على صفعه أمام عدد من الحاضرين.يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد اثار جدلا مؤخرا في تونس بعد أن صرّح أنه يتّم اجبار التونسيات على ارتداء الحجاب.