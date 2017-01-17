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Santé

مستشفى قفصة: إطار طبي يرفض توليد امرأة ما ادى الى وفاة جنينها

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت إذاعة " موزاييك" ان امرأة حامل تحولت إلى المستشفى الجهوي في قفصة بعد أن داهمتها آلام المخاض حيث طلب منها الإطار الطبي العودة إلى منزلها لأنّ وقت ولادتها لم يحن بعد.
وقد أكد زوج الضحية ويدعى " خالد" لموزاييك ان زوجته تعرضت إلى نزيف واحتاجت إلى نقل دم ما ادى الى وفاة جنينها.


Credits Mosaique Fm

وأكد الزوج ان زوجته قامت بتخطيط للقلب وحالتها والجنين كانت مستقرّة، لكن الآلام كانت تداهمها بين الحين والآخر ما جعله ينقلها إلى المستشفى 5 مرّات وفي كلّ مرة يطلبون منه إعادتها إلى المنزل.
وأضاف الزوج خالد " انه طلب من الإطار الطبي إبقاءها في المستشفى إلى حين ولادتها بسبب الآلام المتكررة لكن الطبيبة المتواجدة رفضت حتّى أنّها طردتهم حسب روايته، متابعا أنّه بسبب الآلام دخلت زوجته في حالة من الغيبوبة.


كما اكد الزوج ان أحد الممرضات طلبت منهم 50 دينار مقابل قضاء زوجته الليلة في المستشفى ثم تراجعت فيما بعد مشيرا بانه "تقدّم بشكاية إلى وكيل الجمهورية ضدّ الإطار الطبيّ في مستشفى قفصة بسبب استهتارهم بوضعية زوجته الحرجة مما تسبب في وفاة ابنته.


Publié le:2017-01-17 13:28:28

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