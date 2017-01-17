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Economie

فتح تحقيق ضدّ سائق أوقف حافلة ''خاطر يستنّى في شكون''

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - على خلفية حادثة إيقاف حافلة لمدّة 10 دقائق دون موجب، وقول السائق للركاب المتذمرين 'نستنى في شكون'، اتصلت اذاعة موزاييك المكلفة بالاتصال في شركة نقل تونس للاستفسار عن هذه الواقعة.


Credits Mosaique FM

وأكّدت الشمتوري أنّه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب النظام الداخلي للشركة، وذلك بعد ورود معلومة من أحد وسائل الإعلام عن توقف سائق الحافلة رقم 20 التي انطلقت أمس الاثنين من محطة 'الباساج'، في نقطة غير مدرجة في المسلك لمدّة 10 دقائق.



وأَضافت أنّه سيقع فتح تحقيق واستجواب السائق وان ثبت الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، مؤكدة أنّ تحرك الشركة روتيني في مثل هذه المسائل.

Publié le:2017-01-17 10:59:17

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