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Journaux Politique عمروسية: الباجي لم يزر قفصة بل حلّق فوقها جوا Dimanche 15 Janvier 2017 بــاب نــات - اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عمار عمروسية القرارات التي أعلن عنها أمس رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لفائدة الولاية ذر رماد على العيون.

كما قال عمروسية في تعليقه على الزيارة ''إن رئيس الدولة لم يزر قفصة فعليا بل حلق فوقها عبر طائرته ''.





Credits Mosaique FM

واستغرب النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية من وصول حافظ قائد السبسي إلى قفصة قبل أيام تحضيرا لزيارة والده وهو ما اعتبره تدخلا بين السلطة و العائلة.

وأوضح عمروسية في تصريح لاذعاعة موزاييك أن أسباب مقاطعته أمس لهذه الزيارة تتمثل في عدم إعلامه بالقرارات التي كان سيعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومسلك الزيارة إضافة إلى المناخ العام الذي تعيشه مختلف مناطق البلاد من احتجاجات.







Publié le:2017-01-15 13:02:48

- اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عمار عمروسية القرارات التي أعلن عنها أمس رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لفائدة الولاية ذر رماد على العيون.كما قال عمروسية في تعليقه على الزيارة ''إن رئيس الدولة لم يزر قفصة فعليا بل حلق فوقها عبر طائرته ''.واستغرب النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية من وصول حافظ قائد السبسي إلى قفصة قبل أيام تحضيرا لزيارة والده وهو ما اعتبره تدخلا بين السلطة و العائلة.وأوضح عمروسية في تصريح لاذعاعة موزاييك أن أسباب مقاطعته أمس لهذه الزيارة تتمثل في عدم إعلامه بالقرارات التي كان سيعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومسلك الزيارة إضافة إلى المناخ العام الذي تعيشه مختلف مناطق البلاد من احتجاجات.

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