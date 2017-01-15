عمروسية: الباجي لم يزر قفصة بل حلّق فوقها جوا

كما قال عمروسية في تعليقه على الزيارة ''إن رئيس الدولة لم يزر قفصة فعليا بل حلق فوقها عبر طائرته ''.
Credits Mosaique FM
واستغرب النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية من وصول حافظ قائد السبسي إلى قفصة قبل أيام تحضيرا لزيارة والده وهو ما اعتبره تدخلا بين السلطة و العائلة.
وأوضح عمروسية في تصريح لاذعاعة موزاييك أن أسباب مقاطعته أمس لهذه الزيارة تتمثل في عدم إعلامه بالقرارات التي كان سيعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومسلك الزيارة إضافة إلى المناخ العام الذي تعيشه مختلف مناطق البلاد من احتجاجات.
Publié le:2017-01-15 13:02:48
Par:Kakis Rafik (Germany ) Par Mobile
Sur: الهادي مجدوب: المؤسسة الامنية اتخذت جميع الاجراءات الامنية اللازمة لحماية تونس من عودة الارهابيين من بؤر التوتر