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Politique

فيديو اليوم: مواطنون يهتفون للمرزوقي في موكب قائد السبسي

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - عمد عدد من المواطنين الى اعتراض موكب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اتجاه مقر معتمدية المتلوي بولاية قفصة مرددين هتافات مؤيدة لرئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي.

وردد المحتجون " يحيا المرزوقي يحيا المرزوقي" في إشارة الى غضبهم من زيارة الباجي قائد السبسي للولاية.
وقد تدخلت قوات الامن لإبعاد المواطن الذي ردد الشعارات في حين سارع الموكب بالمرور من الشارع.





Publié le:2017-01-14 20:05:44

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