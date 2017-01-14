فيديو اليوم: مواطنون يهتفون للمرزوقي في موكب قائد السبسي

Samedi 14 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 20:05:44

- عمد عدد من المواطنين الى اعتراض موكب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اتجاه مقر معتمدية المتلوي بولاية قفصة مرددين هتافات مؤيدة لرئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي.وردد المحتجون " يحيا المرزوقي يحيا المرزوقي" في إشارة الى غضبهم من زيارة الباجي قائد السبسي للولاية.وقد تدخلت قوات الامن لإبعاد المواطن الذي ردد الشعارات في حين سارع الموكب بالمرور من الشارع.