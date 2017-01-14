فيديو اليوم: مواطنون يهتفون للمرزوقي في موكب قائد السبسي

وردد المحتجون " يحيا المرزوقي يحيا المرزوقي" في إشارة الى غضبهم من زيارة الباجي قائد السبسي للولاية.
وقد تدخلت قوات الامن لإبعاد المواطن الذي ردد الشعارات في حين سارع الموكب بالمرور من الشارع.
Publié le:2017-01-14 20:05:44
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Par:MedTunisie ( ) Par Mobile
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